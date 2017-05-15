Науседа: в деле снижения "тени" надо работать в двух направлениях

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ELTA
понедельник, 15 мая 2017 г. 16:56
Амбиции правительства, связанные с выведением денег из тени, могут быть реализованы, однако для этого нужно усовершенствовать администрирование налоговой системы и облегчить налоговую ношу, убежден советник банка SEB Гитанас Науседа, который заметил, что в Литве неохотно снижают налоги.
Gitanas Nausėda
© DELFI / Andrius Ufartas

"Можно было бы дополнительно собрать до 1 млрд. евро. Только нужна работа в двух направлениях: во-первых, сама налоговая система должна стать более ясной и проще администрируемой, и в этой сфере, как я вижу, перемены к лучшему были начаты прошлым правительством. Вторая сфера - снижение налогов, особенно налогов на труд, - это снизило бы желание предпринимателей уходить от уплаты налогов и платить зарплаты в "конвертах", - сказал в понедельник Науседа, оценивая планы правительства вытянуть из "тени" 800 млн. евро.

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Экономист прибавил, что эти меры взаимосвязаны: при лучшем администрировании поступает больше налогов, тут появляется и резерв для снижения налогов. Но, по словам Науседы, налоги в Литве снижают крайне редко.

"Пока я вижу желание ужесточить администрирование, но не вижу желания снижать это бремя. У нас так часто бывает: если больше соберут, больше истратят, а вот снизить налоги все время что-то мешает, все появляются разные отговорки. Я бы сказал, это ментальная проблема Литвы: неважно, хорошо или плохо обстоят дела с экономикой, мы легко повышаем налоги, но повернуть ручку в обратную сторону нам удается с трудом", - сказал экономист.

Науседа акцентировал, что, хотя эти оба направления важны, в борьбе с "тенью" актуальная и ситуация с коррупцией.

"Конечно, это плохо действует, когда люди видят, что уплаченные ими в виде налогов деньги тратят направо и налево, используют нерационально или просто переводят в чью-то карманы. Это не придает налогового патриотизма. Вот здесь есть резерв", - сказал экономист.

Уже сообщалось, что министр финансов Литвы Вилюс Шапока 15 мая сказал, что только в этом году предусмотрено "вытащить" из бюджета почти 170 млн. евро.

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Амбиции правительства, связанные с выведением денег из тени, могут быть реализованы, однако для этого нужно усовершенствовать администрирование налоговой системы и облегчить налоговую ношу, убежден советник банка SEB Гитанас Науседа, который заметил, что в Литве неохотно снижают налоги.

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