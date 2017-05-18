Накопившийся отпуск можно будет использовать до июля 2020 года

После вступления в силу нового Трудового кодекса (ТК) все накопившиеся неиспользованные дни отпуска больше чем за три года придется использовать до июля 2020 года. Такое решение принял парламентский комитет по вопросам социальных дел и труда.

Комитет 18 мая одобрил поправки к ТК, по которым было достигнуто соглашение на Трехстороннем совете.

По новому ТК накопившиеся дни отпуска пересчитают так: за каждые 7 календарных дней будет полагаться 5 рабочих (если человек работает 5 дней в неделю) или 6 рабочих за каждые 7 календарных (если человек работает 6 дней в неделю).

Консерватор Римантас-Йонас Дагис прогнозировали, что появятся люди, которые захотят использовать отпуск в "календарных днях".

"Они придут за отпуском, начнутся недоразумения - одни будут говорить о новом порядке, другие о календарных днях", - сказал депутат.

По словам главы Investors Forum Руты Скирене, работодатели договорятся с работниками о неиспользованных отпускных днях.

"Сколько я говорила с нашими членами, инвесторами, многие вообще говорят, что компенсируют столько, сколько надо, сколько захотят, в том смысле - сколько календарных, столько дадут рабочих и не будут забивать себе этим голову. И многие компании, которые не захотят ввязываться в ссоры, так поступят. Конечно, не все", - сказала она.

После вступления в силу нового ТК работники будут получать отпуск в виде 20 рабочих дней (если работают 5 дней) или 24 дня (если работают 6 дней в неделю).