Найти копченую рыбу на взморье - непростая задача

В рабочие дни в Юодкранте отдыхающие и туристы, желающие отведать копченой рыбы, могут остаться ни с чем. Несмотря на то, что на этом курорте почти на каждом втором доме есть вывеска "Копченая рыба", в рабочие дни купить ее практически невозможно.

Мы побывали в Юодкранте ранним утром, когда не только отдыхающие, но и предприниматели еще спят или пьют утренний кофе. Похоже, жизнь там начинается около 10 ч. Но и в такое время в Юодкранте работал только один киоск с копченой рыбой.

"Все просто. Я объясню вам. Вот, если бы вы были предпринимателем, накоптили бы рыбы на 800 евро. Вы закупаете, коптите, работаете и продаете три рыбки в день, завтра – пять. Что вы делаете? Вывод такой - надо работать в выходные", – объяснил ситуацию местный житель Ляонас.

В Ниде выдор оказался также небольшим – копченая рыба есть только у двоих торговцев. По словам Виды, работающем в таком киоске, подобная ситуация сложилась после вступления Литвы в ЕС.

"С рыбой мы только вдвоем работаем. Больше нет никого. Когда мы вступили в ЕС, всех закрыли, поскольку требования огромные. Должна быть своя коптильня, свой цех, сейчас никто не разрешает, как прежде из дома торговать. Конечно, хорошо, что конкурентов немного", – сказала женщина, заметив, что у нее рыбу можно купить круглый год.

Президент ассоциации Vidmarė Эдита Римке сказала, что на косе намного меньше компаний, занимающихся копчением рыбы, чем на другой стороне залива.

Однако она сказала, что количество торговцев в Неринге не уменьшилось, их всегда было немного. о словам Римке, новые компании не появляются, потому что из-за действующих законов сделать это непросто. В Литве законы в этой сфере жестче, чем в Польше и Франции.

Продавец Донатас из нерингского магазина Tik pas Joną рассказал, что в Юодкранте все торговые точки принадлежат двум предпринимателям. Он сказал, что его друг раньше работал в коптильне в Юодкранте, так он реально работал в июле-августе, а потом уезжал на заработки в Великобританию.

По словам Виды, больше всего рыбы продают с 15 июля по 20 августа. Донатас заметил, что продажи становятся более интенсивными с апреля по октябрь.