Начинаются работы по реконструкции Каунасского аэропорта

 (6)
ru.DELFI.lt
четверг, 12 января 2017 г. 08:30
Начинаются работы по реконструкции Каунасского аэропорта, в ходе реконструкции расширят терминал. Работы продлятся до лета этого года, они могут вызвать неудобства у пассажиров, но на деятельность аэропорта существенно не повлияют, пишет LRT.lt.
Kauno oro uostas
© R. Guigos nuotr.

Работы будут длится почти полгода. В ходе работ аэропорт будет работать в обычном режиме.

Однако в связи с работами могут затянуться процедуры проверки пассажиров.

Также может быть ограничена деятельность коммерческих ведомств в аэропорту.

После реконструкции в Каунасе будет увеличен терминал, ускорятся процедуры проверки пассажиров.

Это особенно актуально в июле-августе, когда из-за реконструкции взлетно-посадочных полос будет ограничена деятельность Вильнюсского аэропорта.

В эти месяцы большая часть авиакомпаний будет осуществлять свою деятельность из Каунаса.

Для их обслуживания в Каунасе планируют внедрить дополнительную временную инфраструктуру.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Бизнес

В Клайпеде планируют построить крематорий (29)

В Клайпеде планируют построить крематорий
В Клайпеде планируют реконструкцию похоронного бюро Aterna на ул. Йонишкес. Там планируют открыть линию для кремации, пишет Vakarų ekspresas.

Паланга планирует качать воду из Балтийского моря для туристов (26)

Паланга планирует качать воду из Балтийского моря для туристов
Палангские власти планируют обновить поставки воды, которую качают из Балтийского моря, пишет Lietuvos žinios.

Начинаются работы по реконструкции Каунасского аэропорта (6)

Kauno oro uostas
Начинаются работы по реконструкции Каунасского аэропорта, в ходе реконструкции расширят терминал. Работы продлятся до лета этого года, они могут вызвать неудобства у пассажиров, но на деятельность аэропорта существенно не повлияют, пишет LRT.lt.

Rail Baltica вызывает беспокойство у Orlen Lietuva (4)

Rail Baltica вызывает беспокойство у Orlen Lietuva
То, что Литва вместе с Латвией и Эстонией намерены продолжать строительство трансевропейской железнодорожной колеи Rail Baltica и проложить ее участок от Каунаса до границы Литвы и Латвии, вызывает беспокойство у нефтеперерабатывающей компании польского капитала Orlen Lietuva.

Планы торговцев: сколько новых магазинов откроется в Литве (27)

Kasa
Не все представители торговых сетей открыто говорят о своих планах на 2017 год, однако расширение планируют все из них.
Facebook друзья
Rambler's Top100