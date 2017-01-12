Начинаются работы по реконструкции Каунасского аэропорта, в ходе реконструкции расширят терминал. Работы продлятся до лета этого года, они могут вызвать неудобства у пассажиров, но на деятельность аэропорта существенно не повлияют, пишет LRT.lt.

Работы будут длится почти полгода. В ходе работ аэропорт будет работать в обычном режиме.

Однако в связи с работами могут затянуться процедуры проверки пассажиров.

Также может быть ограничена деятельность коммерческих ведомств в аэропорту.

После реконструкции в Каунасе будет увеличен терминал, ускорятся процедуры проверки пассажиров.

Это особенно актуально в июле-августе, когда из-за реконструкции взлетно-посадочных полос будет ограничена деятельность Вильнюсского аэропорта.

В эти месяцы большая часть авиакомпаний будет осуществлять свою деятельность из Каунаса.

Для их обслуживания в Каунасе планируют внедрить дополнительную временную инфраструктуру.