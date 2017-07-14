Началось: Вильнюсский аэропорт закрылся, власть перенял Каунас

С сегодняшнего дня Вильнюсский аэропорт закрыт для пассажиров, однако на его территории работает тяжелая техника. Аэропорт закрыт на 35 дней, за это время в нем проведут реконструкцию взлетно-посадочной полосы. Большая часть самолетов из Вильнюса направлена в Каунас.

Пассажиров ждут определенные неудобства. DELFI представляет самую основную информацию, которую надо знать, планируя полеты, командировки или отпуск.

Самолеты будут летать в Каунас до 17 августа включительно.

В Каунасском аэропорту оборудовали два дополнительных терминала, поскольку ему придется принимать в 4 раза больше пассажиров, увеличили стоянку для машин до больше 2000 мест (правда, плата за парковку была увеличена, по словам исполнительного директора Литовских аэропортов Донатаса Вовериса, чтобы люди выбирали общественный транспорт).

Из Вильнюса также перевезли часть оборудования и техники. В Каунасе будут работать несколько сот человек из Вильнюса, если потребуется, приедут специалисты из Палангского аэропорта.

Планирующим отпуск стоит обратить внимание на то, что выбор рейсов в некоторых направлениях снизился. Не все авиакомпании согласились перенести свои рейсы в Каунас (одна из них - Ryanair, которая не летает из Вильнюса с 1 июля и возобновит полеты только 1 сентября). По этой причине не будет полетов в Бирмингем, Бремен, Ханью, Лидс, Ливерпуль, Мадрид и Мальту.

По этой причине цены на билеты в тех направлениях, куда летали самолеты Ryanair, могут увеличится из-за снижения предложения.

Из Каунаса самолеты не будут летать и в Минск, поскольку Belavia решила не переносить рейс, но самолеты этой авиакомпании будут летать в Палангу.

Wizz Air перенесла свои рейсы, но отказалась на этот период от рейсов в Париж и Киев, поэтому путешественникам придется искать иные варианты.

Как добраться?

Жителям небольших городов добраться до Каунаса не составит особого труда из-за меньшего расстояния, а вот жители Вильнюса и гости столицы могут столкнуться с неудобствами.

Во время реконструкции с Вильнюсского автовокзала в Каунасский аэропорт 9 раз в день будут выезжать автобусы компании Toks, также каждые 30 минут каждый день пассажиров будут возить экспрессы компании Ollex, расписание которых привязано к авиарейсам.

Такая поездка будет стоить 10 евро и займет 1,5 часа.

Из Клайпеды пассажиров также будут возить экспрессы Ollex.

С Каунасского железнодорожного вокзала в аэропорт будут возить автобусы 29 маршрута, есть и скорый автобус 29E, который будет курсировать до 17 августа. Билеты можно купить в автобусах и стоят они 0,80 евро.

Где остановиться?

Желающие могут остановиться в AirHotel, которая находится рядом с Каунасским аэропортом.

Гостиница может принять 106 человек, в ней 53 комнат. За ночь придется заплатить 39 евро.