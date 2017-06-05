Начало сезона в Ниде: что предложат отдыхающим

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ru.DELFI.lt
понедельник, 5 июня 2017 г. 15:38
2 июня в Неринге начался летний сезон. Мэр Ниды Дарюс Ясайтис рассказал о переменах и заверил, что в этом году цены не повышались, пишет LRT.
© DELFI / Tomas Vinickas

"Насколько я знаю, цены не изменились. Плата за въезд на автомобиле до 20 июня составляет 5 евро. Цены на блюда в кафе - от 5 до 100 евро. Ночлег от 20 евро", – перечислил мэр Ниды.

По словам Ясайтиса, в этом году будет удобнее добираться до пляжей.

"Появится поезд, который будет курсировать вдоль побережья. Мы планируем, что в Прейле и Пярвалке появится небольшой автобус, который будет возить к морю. Появится и водный маршрут Шилуте-Нида", – рассказал мэр.

По словам собеседника, сообщение в Ниде улучшат появившиеся в прошлом году мототакси (тук-тук), также появится услуга каршеринга.

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