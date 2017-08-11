На взморье – невиданный наплыв отдыхающих

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ru.DELFI.lt
пятница, 11 августа 2017 г. 15:29
Литовские курорты готовятся, возможно, к последним жарким выходным этим летом. На взморье наблюдается наплыв отдыхающих.
© Rytis Mazuras

Как на улице, на пляже, так и в домиках и гостиницах. Даже в рабочие дни в Швянтои масса отдыхающих. Найти свободное жилье на выходные - практически невозможно. В Литве бизнес на взморье зависит от погоды.

День Успения Богородицы в Швянтои всегда считается последним праздником сезона, после него на курорте становится пусто. Но в этом году 15 августа здесь будет не последним праздником. 19 августа всех приглашают отметить 70-летие маяка. Так в городе отметят Международный день маяков. Состоятся различные мероприятия и праздничный концерт.

В конце августа там состоится также грандиозный праздник работников курорта - закрытие сезона. 20 августа состоится частный праздник только для местных жителей и работников. Однако местные предприниматели не спешат закрывать сезон и планируют прибыльный сентябрь.

"Может, это связано с переменой климата, но лето смещается. У нас есть заказы и на сентябрь. В этом году людей в сентябре будет больше, чем в прошлом", – сказал DELFI Раймондас, сдающий в аренду домики.

В этом году литовские курорты на взморье предлагают две новинки - электрические самокаты (20 евро в час) и бабл вафли.

Любителей экстремальных развлечений есть еще вариант – катание на танке. Оказывается ПДД не запрещают ездить на танке по улицам курорта. По неофициальным данным, такое развлечение стоит всего 5 евро с человека. За 1 евро можно сделать снимок в военной амуниции, с различным оружием. Такие экскурсии проводят нечасто, но в Праздник моря бронемашина стоит на улице все время.

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