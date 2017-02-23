На въезде в Тракай появится торговый центр

В следующем году на месте автовокзала в Тракай появится новый вокзал, а рядом – огромный, площадью около 2000 кв. м, торговый центр, пишет Lietuvos žinios.

Однако общественные деятели считают такое решение уничтожением культурного наследия. Между тем главы мэрии рады, что нашлись предприниматели, готовые осуществить этот проект.

Мэр Тракайского района Эдита Руделене рада, что не за горами время, когда не придется краснеть перед туристами за здание, которое портит вид города, да и жителям будет удобно, поскольку автовокзал будет рядом с торговым центром. Но эта новость радует далеко не всех.

Живущая в Тракай исследователь этой местности доктор филологических наук Лина Лепарскене уверена, что новые объекты исказят "лицо" исторического города. Чтобы доказать, что торговому монстру не место на въезде в Тракай, она с единомышленниками создала петицию, в которой обращается в высшим органам власти.

Доктор наук сказала, что узнала об этих планах около 6 месяцев назад - планируют построить высокую "коробку", которая скроет советские многоквартирные дома, не сочетающиеся с местным ландшафтом.