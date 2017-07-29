На улицах Таллина курсируют самоуправляемые автобусы

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rus.delfi.ee
суббота, 29 июля 2017 г. 13:28
Передвигающиеся без помощи водителя автобусы Easymile прибыли в Таллин еще на позапрошлой неделе, и это время два транспортных средства будущего потратили на изучение маршрута и уточнение деталей. Теперь эта работа завершена, и 29 июля после обеда простые таллинцы смогут на них покататься, сообщает Forte.
© AFP / Scanpix

Самоуправляемые автобусы Easymile появились в столице благодаря председательству Эстонии в Совете Европы, в рамках которого республика планирует в числе прочего сфокусироваться на развитии технологий и изучении их воздействия на общество.

Разумеется, два автобуса Easymile, ежедневно делавшие множество тестовых поездок по Вирускому кругу и Мере пуйестеэ уже многим знакомы, но вот теперь они готовы взять желающих на борт.

Первые пассажиры опробуют автобусную линию, на которой две остановки — около Котла культуры и на Вируском круге, в 12.30, сразу после торжественного открытия.

Факты о работе в Таллине двух самоуправляемых автобусах Easymile:

- Автобусы начинают курсировать между Котлом культуры и Мере пуйестеэ

- Поездка на ультрасовременных автобусах будет для всех желающих бесплатной

- Прокатиться в Таллине на автобусах Easymile можно будет до конца августа

- Автобусы будут перевозить пассажиров с понедельника по субботу, с 8.30 до 17.30

- Одновременно на линии будут находиться оба автобуса Easymile, едущие один за другим

- В каждом автобусе всего 8 посадочных мест

- В каждом из автобусов будет постоянно присутствовать сопровождающий, который расскажет пассажирам о новых транспортных технологиях. Необходимость его присутствия в автобусе продиктована, прежде всего, правилами дорожного движения.

- В автобусах действуют традиционные правила пользования общественным транспортом. В частности садиться в них с напитками и едой не разрешается.

- Стоимость пилотного проекта составила 100 тысяч евро, две трети из которых покрывают партнеры из частного сектора. Прибытие самоуправляемых автобусов в Таллин поддержали компании Tallink, Milrem, Guardtime, DSV и Microsoft.

За подготовку трассы отвечал Таллинский департамент транспорта.

Читайте подробнее о начинающих перевозку пассажиров в Таллине беспилотных автобусах Easymile.

rus.delfi.ee
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На улицах Таллина курсируют самоуправляемые автобусы
Передвигающиеся без помощи водителя автобусы Easymile прибыли в Таллин еще на позапрошлой неделе, и это время два транспортных средства будущего потратили на изучение маршрута и уточнение деталей. Теперь эта работа завершена, и 29 июля после обеда простые таллинцы смогут на них покататься, сообщает Forte.

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