На свинокомплексе в Йонавском районе Литвы подозревается свиная чума

Специалисты ветеринарного ведомства говорят, что работа свинофермы будет ограничена, а если вирус будет подтвержден, то свиньи будут уничтожены.

Если подтвердится, что на свиноферму попал вирус, то это будет второе по величине хозяйство, пострадавшее от АЧС за последние три года - в 2014 году на комплексе датского капитала Idavang в Игналинском районе АЧС уничтожила 19 тыс. свиней.

"Я получил известие пару часов назад, что это имеет место на Berzu kompleksas. Пока еще нет официального подтверждения (относительно АЧС - BNS). Там 25 тыс. свиней", - сказал BNS Маркаускас.

Пока он не мог предоставить больше информации.

Заведующий Отделом срочной деятельности Государственной продовольственно-ветеринарной службы (ГПВС) Марюс Масюлис сказал BNS, что сейчас специалисты службы едут на комплекс для проведения исследований. По его словам, на Berzu kompleksas временно будут введены ограничения, чтобы снизить риск распространения болезни.

Berzu kompleksas уже пострадал от АЧС летом 2011 года.