На свинокомплексе Berzu kompleksas уничтожено почти 10 000 животных

 (8)
BNS
понедельник, 17 июля 2017 г. 14:26
На ферме свинокомплекса Berzu kompleksas в Йонавском районе, где подтверждена вспышка африканской чумы свиней (АЧС), уничтожена половина выращиваемых там животных - 9800.
© DELFI

Ветеринарная служба сообщила, что эти работы должны завершиться в течение недели. Служба также сообщает, что для забоя используется газ CO 2, который позволяет соблюдать требования нежестокого обращения с животными.

На территории фермы постоянно проводится дезинфекция, обрабатываются также все транспортные средства, выезжающие их нее.

На минувшей неделе вокруг источника АЧС установлены защитные зоны в радиусе 3 и 10 километров, из которых нельзя вывозить свиней.

По причине АЧС на упомянутой ферме будет уничтожено 23,4 тыс. свиней.

Berzu kompleksas в 2011 году пострадал от другой болезни - классической чумы свиней. Тогда было уничтожено почти 16 тыс. животных. АЧС в Литве ранее ударил по другой крупной ферме - в 2014 году на комплексе датского капитала Idavang в Игналинском районе из-за болезни было уничтожено 19 тыс. свиней.

Свиная чума в Литве начала распространяться в конце 2013 года, она появилась во время миграции зараженных кабанов из Белоруссии. В 2014 году болезнь распространилась не только в Литве, но и в Латвии, Эстонии и Польше.

BNS
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Бизнес

Минфин Литвы на внутреннем рынке позаимствовал 7 млн. евро (1)

Минфин Литвы на внутреннем рынке позаимствовал 7 млн. евро
На состоявшемся в понедельник на Вильнюсской фондовой бирже Nasdaq дополнительном аукционе эмиссии десятигодичных правительственных ценных бумаг (ПЦБ), до выкупа которых осталось 3568 дней, было размещено облигаций на 7 млн. евро, а средняя процентная ставка по ним составила 1,196%.

Рейд в Паланге: ловили нечестных торговцев (3)

Reidas Palangoje
Летняя погода привлекает на взморье не только отдыхающих, но и различных злоумышленников, которые согласны заплатить штраф в 8 евро нежели позаботиться о разрешении на легальную деятельность.

Впечатления читателя от поездки в Латвию за дешевым алкоголем: о такой компании не думал (19)

Впечатления читателя от поездки в Латвию за дешевым алкоголем: о такой компании не думал
Читатель DELFI в рубрике "Гражданин" (Pilietis) поделся своими впечатлениями от поездки на автобусе Vynoteka в латвийский городок Бауску за дешевым алкоголем.

На свинокомплексе Berzu kompleksas уничтожено почти 10 000 животных (8)

На свинокомплексе Berzu kompleksas уничтожено почти 10 000 животных
На ферме свинокомплекса Berzu kompleksas в Йонавском районе, где подтверждена вспышка африканской чумы свиней (АЧС), уничтожена половина выращиваемых там животных - 9800.

В Вильнюсском аэропорту начались работы по реконструкции полосы (12)

Tako rekonstrukcija
14 июля Вильнюсский аэропорт впустил журналистов и дал им возможность осмотреть работы по реконструкции взлетно-посадочной полосы.
Facebook друзья
Rambler's Top100