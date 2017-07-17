На свинокомплексе Berzu kompleksas уничтожено почти 10 000 животных

На ферме свинокомплекса Berzu kompleksas в Йонавском районе, где подтверждена вспышка африканской чумы свиней (АЧС), уничтожена половина выращиваемых там животных - 9800.

Ветеринарная служба сообщила, что эти работы должны завершиться в течение недели. Служба также сообщает, что для забоя используется газ CO 2, который позволяет соблюдать требования нежестокого обращения с животными.

На территории фермы постоянно проводится дезинфекция, обрабатываются также все транспортные средства, выезжающие их нее.

На минувшей неделе вокруг источника АЧС установлены защитные зоны в радиусе 3 и 10 километров, из которых нельзя вывозить свиней.

По причине АЧС на упомянутой ферме будет уничтожено 23,4 тыс. свиней.

Berzu kompleksas в 2011 году пострадал от другой болезни - классической чумы свиней. Тогда было уничтожено почти 16 тыс. животных. АЧС в Литве ранее ударил по другой крупной ферме - в 2014 году на комплексе датского капитала Idavang в Игналинском районе из-за болезни было уничтожено 19 тыс. свиней.

Свиная чума в Литве начала распространяться в конце 2013 года, она появилась во время миграции зараженных кабанов из Белоруссии. В 2014 году болезнь распространилась не только в Литве, но и в Латвии, Эстонии и Польше.