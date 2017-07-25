На следующей неделе в Литву прибудет СПГ из Нигерии

Газ из находящегося на западе Африки государства для литовской компании Lietuvos duju tiekimas (LDT) поставит американская компания торговли газом Koch Supply & Trading. Глава LDT Мантас Микалаюнас подтвердил BNS, что груз должен быть доставлен в Клайпеду 3 августа.

"В начале августа прибывает груз газа, поставляемого нам Koch, и сейчас уже ясно, что он будет доставлен из Нигерии. (...) Koch как продавец выбирает ту страну поставки, откуда выгоднее поставлять, а для нас самое важное, чтобы груз отвечал требующимся газовым спецификациям", - сказал BNS М. Микалаюнас.

По данным сайта marinetraffic.com, судно Trinity arrow, ходящее под панамским флагом и везущее 140 тыс. кубометров газа, сейчас находится в Атлантическом океане, недалеко от берегов Португалии.

М. Микалаюнас сообщил, что груз покроет потребности всех литовских потребителей, а также новых латвийских клиентов, оставшаяся часть будет направлена в Инчуальское хранилище газа. На минувшей неделе LDT подписала договор с латвийским потребителем газа Latvenergo.

До сих пор все грузы СПГ приходили в Клайпеду из Норвегии. Это второй и последний груз Koch, предназначенный LDT, в этом газовом году.