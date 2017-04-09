На следующей неделе Неринга два дня будет без электричества

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BNS
воскресенье, 9 апреля 2017 г. 12:58
На следующей неделе Неринга два дня будет без электроэнергии.
Smiltynė
© DELFI / Virginija Spurytė

Мэрия информирует, что 13 и 14 апреля с 7.30 до 19 ч. не будет электроэнергии во всей Неринге.

Будут проводить ремонт сети.

Компания Litgrid в свою очередь сообщает, что электричество в Смильтине и Алкснине также выключат 28 апреля и 12 мая с 7 до 13.30 ч. По данным компании, электричество отключают из-за ремонта.

"Линию, соединяющую электросеть с полуостровом, ремонтируют из-за повреждений проводов. Заменят провода, которые проходят над Куршским заливом. Там провода повредили суда", – указала компания Litgrid.

BNS
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