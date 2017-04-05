На сколько подорожает отопление: четыре сценария

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ru.DELFI.lt
среда, 5 апреля 2017 г. 15:34
Государственная комиссия по регулированию цен и энергетическому контролю (ГКРЦЭК) 6 апреля должна утвердить новую цену на отопление для вильнюсцев. Есть несколько сценариев, но в любом случае отопление подорожает.
Eurai
© DELFI / Kiril Čachovskij

С 30 марта теплохозяйство в столице находится в ведении Vilniaus šilumos tinklai (VŠT). До этого 15 лет им управляла компания Vilniaus energija. 6 апреля ГКРЦЭК будет решать вопрос установки базовой цены на отопление.

Цена VŠT

В проекте справки указано, что сама компания VŠT подсчитала цену в 5,23 цт/кВт. Она состоит из постоянной части - 1,67 цт/кВт и переменной - 3,56 цт/кВт. С 9% НДС цена составила бы 5,70 цт/кВт.

Цена ГКРЦЭК

Однако, по мнению ГКРЦЭК, цена должна быть меньше – 4,63 цт/кВт. Она состоит из постоянной части - 1,07 цт/кВт и переменной - 3,56 цт/кВт. С 9% НДС цена составила бы 5,05 цт/кВт.

Цена Vilniaus energijа

Установленная цена для Vilniaus energija была 4,28 цт/кВт. Она состоит из постоенной - 1,10, переменной - 3,52 и дополнительной -0,34 цт/кВт составляющих. Дополнительная составляющая появилась из-за того, что компания в 2012-2014 гг. получила сверхприбыль, которую хотели вернуть потребителям. Без скидки цена для Vilniaus energija почти такая же, как та, что подсчитала VŠT. Su 9 proc. С 9% НДС цена для Vilniaus energijа составила бы 4,67 цт/кВт.

Разница и сценарии

Если будет подтверждена цена ГКРЦЭК по тарифу Vilniaus energijа, то отопление подорожает на 0,38 цт/кВт, или на 8,2%.

Однако правящие предусмотрели, что льготного НДС со следующего отопительного сезона не останется. Значит отопление подорожает еще больше - на 0,93 цт/кВт, или почти на 20%.

Возможен и такой вариант, что утвердят цену VŠT, плюс 21% НДС. Тогда отопление будет стоить 6,33 цт/кВт. Можно заметить, что в проекте переменная VŠT, и ГКРЦЭК одинаковая - 3,56 цт/кВт. Отличается лишь переменная составляющая: VŠT хочет 1,67, а ГКРЦЭК – 1,07 цт/кВт. Разница в 0,6 цт.

DELFI напоминает, что на минувшей неделе правящие Вильнюсской мэрии на пресс-конференции обещали, что подорожание отопления - временное явление, потом цена снизится.

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