На сколько подорожает дизельное топливо, отопление

После того как правительство Литвы представило окончательные предложения в связи с изменением налогов, выясняется, насколько со следующего года подорожают некоторые товары и услуги.

В Литве много легковых автомобилей с дизельным двигателей, а также грузовиков, автобусов, сельскохозяйственной техники. Со следующего года ее владельцы будут тратить больше денег, поскольку правительство намерено увеличить акциз на дизельное топливо.

В передаче на DELFI TV министр финансов Вилюс Шапока сказал, что такой шаг предпринят с учетом тенденций, наблюдающихся в соседних странах:

"Наша принципиальная установка была такой, что по сравнению с другими странами в Балтийском регионе и с Польшей, мы сохраним самый низкий уровень акциза на дизельное топливо. Влияние (повышения акциза) на общую цену на дизельное топливо составит 2 цт, на сельскохозяйственное дизельное топливо – до 4 цт.

С учетом планов Латвии и Польши, мы сохраним самые низкие акцизы в странах Балтии и в Польше".

Министр убежден, что повышение цен будет небольшим и жители не будут ездить за горючим в соседние страны.

Президент ассоциации Linava Эрландас Микенас критически отнесся к таким планам правительства.

"Как иначе предприниматель может оценить все повышения, только плохо. Но у нас есть аргументы. все знают вклад транспортного сектора в бюджет. Литва – лидирует в ЕС по этому показателю. Сейчас в Литве транспортникам тяжело, они борются не между собой, а с другими странами, например, Польшей, Румынией, у которых есть множество тягачей. У румын – 250 000, у поляков – 180 000.

Каждый цент, каждые дополнительные расходы для нас - плохо. Повышение акциза на топливо означает повышение расходов и у тех, кто проезжает через Литву транзитом. Я думаю, поставщики топлива меньше продадут его, а в бюджет придет меньше доходов", – сказал он.

По мнению Микенаса, повышение акциза на дизель - неправильный шаг.

Подорожание отопления

Правительство планирует повысить акциз на отопление и горячую воду с до 15%.

Президент Литовской ассоциации поставщиков отопления Витаутас Стасюнас убежден, что сейчас не время повышать налоги на отопление. Нужно подождать, когда реновируют большую часть многоквартирных домов.

"Мы всегда придерживались одной установки. Все страны помогают людям как-то привести дома в порядок. Пока Литва не привела в порядок многоквартирные дома, пока этот процесс только двинулся с места, но до того, как он раскачается – хотя бы 9%, а не 15% должно быть", – сказал он.

Жители старых домов, если квартира площадью около 60 кв. м, то плата за отопление в результате увеличится с 391 до 410 евро за сезон.

Еще больше придется платить жителям "дырявых" домов - уже не 718, а 756 за сезон.

Налог ниже, цена – не обязательно

Правительство обещает снизить НДС на некомпенсируемые лекарства, книги, газеты и перевозку пассажиров с 9 до 5%.

На вопрос, на сколько могут подешеветь билеты на проезд в общественном транспорте, представитель Susisiekimo paslaugos Томас Шюшкус сказал:

"Цена на билеты устанавливается с учетом множества факторов. В первую очередь - расходы транспортной системы, т.е. ремонт транспортных средств, запчасти, горючее, зарплаты работников. Подсчитывают износ транспортных средств, расходы на контроль и т.п. Учитывают и поток пассажиров, финансовое положение перевозчиков, финансы города и т.д.

Только после того как изменятся налоги, мы сможем оценить влияние этого фактора на цены".