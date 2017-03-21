На рынке в Минске продают и покупают белорусское: товары и цены

Cвой рынок, куда горожане стекаются за покупками, - непременный атрибут любого города. И в этом смысле Минск с несколькими рынками не является исключением. Что покупают жители белорусской столицы в таких местах розничной торговли, какие цены на товары и продукты на рынке у наших соседей? Подробнее об этом в репортаже DELFI.

Как в Вильнюсе, так и в Минске кто-то идет туда за более дешевым товаром, другие выгоду совмещают с удовольствием от общения, возможностью поторговаться и найти то, чего нет в обычных магазинах.

В столице соседней с Литвой Беларуси рынков несколько. Есть небольшие рынки в микрорайонах, есть и несколько крупных рынков, таких как "Ждановичи", например. А Минский Комаровский рынок, который посетил DELFI, считается главным продовольственным рынком города.

Большой и крытый павильон расположен в Советском районе белорусской столицы, иногда его называют просто "Комаровка". Говорят, что это связано с историческим наименованием этой местности.

Уникальный крытый павильон своеобразный по своей архитектуре, построен в 1980 году. Сооружение такого рода является памятником архитектуры и градостроительства. Это уникальное здание – единственное в Европе. У центрального входа рынка сидит бронзовая Бабушка-торговка семечками, своеобразный символ Комаровки, говорится на сайте рынка.

В целом рынок мало чем отличается от вильнюсского, разве что размером и ассортиментом (не разнообразием, а количеством), который здесь представлен очень широко. Площадь торгового зала крытого рынка составляет 13 000 кв. метров.

Как и в Вильнюсе торговля начинается здесь уже на подступах к зданию. У края дороги расположились многочисленные бабушки с домашними заготовками, плодами своего урожая, а также продавцы различного рода товаров широкого потребления. Говорят, что бабушек время от времени гоняет милиция, однако они всегда возвращаются обратно.

Пенсионерка Наталья приходит на рынок потому, что, как "здесь бывает дешевле, чем в магазине".

"В основном хожу сюда, даже мясо здесь бывает дешевле. А так как я болею, мне мало что нужно, а здесь дешево", - рассказала Наталья.

Виктория пришла на рынок с детьми. По ее словам, цены здесь все же не сильно отличаются от магазинных, а иногда бывают и выше. Однако в магазине, говорит женщина средних лет, не всегда найдешь то, что есть здесь на рынке.

"Здесь есть много домашнего, деревенского. Да и поторговаться можно", - уверяет Виктория.

Просторное здание рынка блестит чистотой, на стене большая надпись с цифрой 50 лет рынку (крытый павильон открылся в 80-м году) . Ряды заполнены, но поскольку мы пришли сюда в среду, то покупателей не очень много. В основном это люди старшего возраста.

"Это рынок еще и для туристов, - рассказывает сотрудник рынка, который следит за чистотой. - Сюда приходят посмотреть, чем питаются белорусы, что вообще продают. Рынок везде рынок, по тому, какой он, можно многое сказать и о стране".

Кроме торговых рядов здесь можно найти и лавку Свято-Ксениевского женского монастыря, где торгуют лампадным маслом, церковными принадлежностями, иконами и прочей утварью.

За чистотой следят хорошо, неприятных запахов нет, продавцы доброжелательные, готовые и поговорить, и поторговаться.

"Откуда у вас яблоки", - спрашиваем у продавца, надеясь услышать в ответ привычное в этот период времени на вильнюсских рынках "из Польши". Однако в ответ слышим: "Наши, гродненские".

Белорусской является и большая часть остальной продукции, включая овощи, молочную продукцию, хлебобулочные изделия и мясной ассортимент. На стенах рынка можно наблюдать надпись "Покупайте белорусское" - это кампания национального масштаба, нацеленная на поддержку местного производителя.

В свое время DELFI встретил в Вильнюсе белоруса, который рассказал, что приезжает сюда за мясом, утверждая, что в Литве мясо вкуснее. Чтобы убедиться, все ли есть на белорусском рынке и какие же там цены, DELFI прошелся по торговым рядам и записал цены на некоторые продукты питания. Цены приведены в расчете за килограмм:

капуста — 0,45 р. (0.22 евро)

огурцы — 3 — 3,5 р. (1,47 - 1,73 евро)

помидоры — 2,9-3,5 р. (1,43-1,72 евро)

перец красный — 4,99 — 6,9 р. (2,45 - 2,29 евро)

колбаса вареная — 3 - 4,6 р. (1,47 - 2,26 евро)

колбаса докторская — 8,98 р. (4,41 евро за килограмм)

Свинина (лопатка) — от 7 р. (3,44 евро за килограмм)

Ребра — от 7,5 р.(3,69 евро за килограмм)

Буженина — от 7,5 — 8 р. ((3,69 - 3,93 евро за килограмм)

Тушка курицы — от 12 р.(5,9 евро).

Карбонад - от 16 р. (7,97 евро)

Грудинка — от 12 р. (5,98 евро)

Сало — от 14 р. (6,88 евро)

Сыр - 9,8-14,1 р. (4,82-6,93 евро)

Яйца — 1,5 - 2,3 р. (0,74 - 1,13 евро)

Подсолнечное масло — 1,5 — 2,9 р. (0,74 - 1,43 евро)

Масло сливочное — 2,2 — 2,3 р. (1,08 - 1,13 евро за 200 грамм)

Творог — 7,5 р. (3,69 евро за килограмм)

Горох (500 гр.) - 2,4 р. (1,18 евро)

Овес (500 гр.) - 5 р. (2,46 евро)

Чечевица (500 гр.) - 5 р. (2,46 евро)

Хлеб черный — 1,5 р. (0,74 евро)

Батон — 0,9 р. (0,44 евро)

Для сравнения — цены на некоторые продукты питания в магазине торговой сети Green в Минске:

Перец красный — 4,54 р (2,23 за килограмм)

Подсолнечное масло — 2,26 р. (1,11 евро за бутылку масла)

Сыр — 1,89 - 8,49 р. (0,93 - 4,17 евро за килограмм)

Вареная колбаса — 3,9 -7,19 р. (1,92 - 3,53 евро за килограмм)

Молоко — 1,03 — 1,29 р. (0,51 - 064 евро за поллитра).

Сметана — 1,05 — 1,67 р. (0,52-0,82 за 200 грамм)

Хлеб черный — 0,55 — 1,10 р. (0,27-0,54 евро)

Хлеб белый — 0,75 — 1,32 р. (0,37 - 0,65 евро)

Рис — (800 гр) — 0,89 р. (0,44 евро)

Греча (800 гр.) - 1,79 р. (0,88 евро)

Макароны — 0,85 р. (0,42 евро за упововку)

водка - 6,9 — 15 р. (3,39 - 7,37 евро)

Сигареты — 1,-3,5 р. (0,49 - 1,72 евро за пачку)

Сколько получают и сколько тратят белорусы

Согласно данным Национального статистического агентства Беларуси (Белстат), сумма, которой в прошлом году ежемесячно располагала среднестатистическая белорусская семья, составила 962,3 рубля (473,08 евро).

Ежемесячные потребительские расходы средней семьи в 2016 году составили 677,7 рубля (333,17 евро): городах и поселках городского типа — 748,2 рубля (367,83 евро), в сельских населенных пунктах — 492,5 рубля (242,12 евро).

Среднее белорусское семейство больше всего тратило денег на питание — 41,5% . На непродовольственные товары уходило 31,6% от располагаемой суммы в месяц , на оплату услуг — 23,6% , а алкоголь и табак — 3,3% . При этом отмечается, что в Беларуси продолжает расти число семей, которые живут за чертой бедности.

Размер минимальной пенсии с учетом 20 лет трудового стажа у женщин и 25 лет у мужчин в январе 2017 года составлял 169,10 рублей (83.07 евро).

Средняя зарплата на январь 2017 года составляла 720,7 руб (354,31 евро). К примеру, учитель с учетом надбавок получает около 150 евро.

Снять комнату в Минске можно от 40 евро, а аренда квартиры в Минске вам обойдется от 140 евро за однокомнатную квартиру и выше в зависимости от географии и состояния квартиры.

К этой сумме нужно добавить коммунальные расходы, которые порядком ниже, чем в Литве, поскольку сфера ЖКХ находится на дотации государства.

В разговоре с минчанами DELFI выяснил, что на коммунальные платежи у людей за однокомнатную квартиру уходит около 30-40 евро в месяц, двухкомнатную - 60-70 евро в месяц.

Однако процент государства в этом секторе постепенно снижается и цены на коммунальные услуги в этой связи в Беларуси растут.