На результаты Klaipedos nafta влияла погрузка белорусских нефтепродуктов

На прошлогодних результатах компании погрузок нефти и газа Klaipedos nafta негативно сказывалась погрузка белорусских нефтепродуктов, говорит временный глава предприятия Мантас Пулкаунинкас.

По его словам, это было обусловлено договором с одним белорусским предприятием, которое в 2015 году платило только за резервирование емкостей, а в прошлом году уже грузило продукцию.

"В 2015 году у нас было соглашение с одной компанией по торговле нефтью, и в там были предусмотрены условия take-or-pay ("бери или плати"). В 2015 году они перевалили небольшое количество продукта, но платили за нефтяные резервуары и за минимальные количества переваленного продукта. Это означало, что у нас было меньше затрат и что мы получили больше доходов в 2015 году", - сказал М. Пулкаунинкас на интернет-конференции для инвесторов во вторник.

Он не хотел назвать компанию, погрузка продуктов которой так повлияла на результаты 2016 года.

В середине 2015 года Klaipedos nafta подписала договор о погрузках мазута на полтора года с "Белорусской нефтяной компанией" (БНК). По этому договору погрузки мазута осуществлялись на условиях take-or-pay - БНК обязалась переваливать ежемесячно определенное количество грузов, но если бы она этого не сделала, ей пришлось бы платить за резервированные мощности.

По словам М. Пулкаунинкаса, погрузки белорусских продуктов в прошлом году возросли, но из-за увеличения расходов компании чистая прибыль уменьшилась.

Klaipedos nafta в прошлом году получила 13,9 млн. евро чистой прибыли до аудита - на 36,9% меньше, чем в 2015 году. Выручка компании составила 103,839 млн. евро и была на 5,3% меньше, чем в 2015 году. Только в четвертом квартале ее выручка уменьшилась на 23,6% до 23,5 млн. евро, чистая прибыль - в 10,2 раза до 870 тыс. евро.

М. Пулкаунинкас сказал BNS, что ухудшение результатов за 4-ый квартал связано преимущественно с сокращением общих объемов погрузок белорусских нефтепродуктов. Как сообщает Klaipedos nafta, во второй половине 2016 года по политическим причинам временно были сокращены поставки нефти белорусским нефтеперерабатывающим заводам, в результате чего немного уменьшились погрузки транзитных потоков.

В прошлом году терминал перевалил 7,24 млн. тонн грузов (на 15,2% больше, чем в 2015 году), из которых 2,206 млн. тонн - российские и белорусские нефтепродукты (на 8,8% больше).