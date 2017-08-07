На птицефабриках Литвы проводятся проверки

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BNS
понедельник, 7 августа 2017 г. 19:20
После того как в Нидерландах начался кризис в связи с загрязнением куриных яиц ядовитым инсектицидом и в этой стране стали резать кур, начались проверки и на литовских птицефабриках.
Paukštynas ("KG group" nuotr.)

Как сообщила BNS пресс-атташе ветеринарного ведомства Юргита Савицкайте, пока нет информации о том, что на литовских птицефабриках для уничтожения блох применялся опасный препарат фипронил. По ее словам, в ходе проверок будет установлено, нет ли этого инсектицида на птицефермах.

"На птицефермах инициированы проверки, посмотрим. Проверки могут занять несколько недель", - сказала BNS Ю. Савицкайте.

Проверки на литовских птицефабриках проводятся не только из-за кризиса в Нидерландах, но и из-за жалоб литовских защитников прав животных на то, что куры содержатся в плохих условиях.

В Нидерландах из-за следов фипронила было запрещено продавать яйца выращенных в стране кур, там уничтожено уже около 350 тысяч кур.

BNS
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Paukštynas (KG group nuotr.)
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