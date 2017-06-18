На отдых в литовские усадьбы все чаще приезжают туристы из Латвии

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ru.DELFI.lt
воскресенье, 18 июня 2017 г. 11:56
Предприниматели отмечают, что в литовские усадьбы сельского туризма все чаще приезжают отдыхающие из Латвии. Наибольший рост наблюдается в Аникщяй, пишет LRT.lt.
Dzūkijoje "Nojaus laivo" sodybą įkūręs verslininkas tikisi panašia veikla užsiimti ir Didžiojoje Britanijoje
© DELFI / Ugnė Karaliūnaitė

Представители Литовской ассоциации сельского туризма утверждают, что в усадьбах сельского туризма 10% отдыхающих - это иностранцы. Это количество неизменно из года в год.

Однако, по последним наблюдениям, литовский сельский туризм для себя открывают жители Латвии. Больше всего латышей приезжает в Северную Литву, но в последнее время их число выросло и в Аникщяй, а также в Южной Литве.

По данным ассоциации, все же большая часть клиентов - граждане Литвы, которые большую часть усадеб бронируют весной.

Правда, в этом году, как и в прошлом, из-за поздней весны еще остались незабронированные усадьбы, можно найти места даже на июль. Цены, по данным ассоциации, примерно такие же, как и в прошлом году. В середине лета семья из 4 человек в сельской усадьбе может провести сутки за 50–80 евро.

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