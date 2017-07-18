На оборудованных литовцами самолетах летают и звезды Голливуда

"В фильме Тома Хэнкса "Инферно" я заметил знакомый черный самолет. Это был черный 14-местный Bombardier с литовским обозначением LY (весь номер LY – ZAB), на нем компания Klasjet перевозит пассажиров уже несколько лет. Было приятно видеть, как самолет со знакомыми всем авиаторам литовскими обозначениями "спасает мир", – сказал владелец Avia Solutions Group и Klasjet Гедиминас Жемялис.

По словам предпринимателя, компания Klasjet и ее самолеты известны пассажирам, заказывающим бизнес-поездки в Европе и Азии.

"Сейчас у нас 5 самолетов бизнес-класса на 8-56 мест. Однако Klasjet принадлежит компании Avia Solutions Group, которая и предоставляет услуги по присмотру за самолетами бизнес-класса. Авиация строго регламентирована, поэтому любые изменения, модернизации стоят дорого и жестко регламентируются. К примеру, если самый дорогой телевизор в магазине стоил бы 10 000 евро, то такой же, но сертифицированный для самолета может стоить и 2 млн. евро", – сказал Жемялис.

В фильме "Инферно":

Оборудовали самолет для баскетболистов "Жальгириса"

Недавно компания оборудовала самолет специально для баскетболистов команды "Жальгирис".

"Я 12 лет в авиации, меня трудно удивить. Однако знания и опыт позволяют ориентироваться в потребностях клиентов. Могу привести в пример самолет "Жальгирис". Очевидно, что высоким людям нужно больше расстояние между креслами, поэтому в нашем Boeing вместо стандартных 124 всего 56 мест. Его испытали и Робертас Явтокас ростом 211 см и рост Арвидас Сабонис 220 см – звезды баскетбола могут вытянуть ноги, полет удобный", – сказал Жемялис.