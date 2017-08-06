На обновление Музея энергетики и техники выделят почти 3 млн. евро

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BNS
воскресенье, 6 августа 2017 г. 12:56
Вильнюсская мэрия одобрила обновление Музея энергетики и техники – на это планируется выделить 2,8 млн. евро.
© DELFI / Valdas Kopūstas

Главный специалист Департамента экономики и инвестиций Регина Каткявичене указала членам совета, что большая часть из планируемых средств – средства Европейского Союза, самоуправление выделит 422 000 евро. По ее словам, строительные работы начнутся в 2018 г., в этом году планируется осуществить процедуры публичных закупок.

«Будет оборудован основной вход в музей с местом продажи услуг – инфоточкой, реконструировано пространство экспонирования транспорта, оборудован лифт и подъезд для посетителей, реконструированы имеющиеся и оборудованы новые пространства для экспозиций и инсталляции, будет создан видеогид – мобильное приложение в планшетном компьютере и смартфоне», - сказала Каткявичене.

Музей на улице Ринктинес является объектом культурного наследия. Рядом с ним планируется разрушить здание, которое находится в аварийном состоянии – здесь компания Kauno saulėtekis планирует строить новую гостиницу.

По словам мэра Ремигиюса Шимашюса, на средства инвесторов в музее будет оборудован дополнительный зал для экспозиций площадью 2000 кв. метров. Мэр утверждает, что уже сейчас музей оценивается как один из наиболее интерактивных, его любят посещать семьи с детьми.

«Это место очень значительное, оно видно с башни Гедиминаса, с моста Миндаугаса, с набережной Нерис, оно запущено и не очень привлекательно выглядит, особенно здание рядом с музеем. Важно, что комплекс приведут в порядок», - сказал мэр.

BNS
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