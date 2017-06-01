На новом граффити кафе Keulė Rūkė – внимание к "крестьянам"

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ru.DELFI.lt
четверг, 1 июня 2017 г. 16:51
На стене скандально прославившейся закусочной Keulė Rūkė появилось новое политическое граффити. На этот раз на нем изображены литовские политики – Аурелиюс Верига, Рамунас Карбаускис и Агне Ширинскене, изображенные в виде террористов.
© Facebook, Keulė Rukė nuotr.

"По сути - это наша реакция на происходящее, на то, какие постановления сегодня были приняты в парламенте. Мы видим ясную параллель между ценностями, которые пропагандируют изображенные персонажи и ценностями, пропагандируемыми террористами ИГИЛ. Обе эти группы людей нацелены, против скажем так, декадентских западных ценностей, таких как алкоголь, вечеринки, фаст-фуд и т.д. Поэтому в этом произведении искусства мы хотели провести между ними параллели", – сказал один из совладельцев Keulė Rūkė Доминикас Чечкаускас, создавший граффити вместе с супругой Рутой Янкаускайте.

Год назад на стене Keulė Rūkė появилось граффити с изображением целующихся Дональда Трампа и Владимира Путина, которое не обошли вниманием как литовские, так и зарубежные СМИ, например, BBC, CNN, The Wahington Post и др., а его фотографии до сих пор можно встретить в публикациях всемирно известных изданий.

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