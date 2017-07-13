На ферме в Йонавском районе из-за африканской чумы уничтожат 23 000 свиней

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BNS
четверг, 13 июля 2017 г. 10:40
На ферме свинокомплекса Berzu kompleksas в Йонавском районе подтверждена вспышка африканской чумы свиней (АЧС). По этой причине будет уничтожено 23,4 тыс. свиней, находящихся на этой ферме. Это второй случай в Литве, когда от этой болезни страдает крупный свинокомплекс.
© DELFI

"Утром я получил сообщения, что пробы положительные, и это основание начать работы (по умерщвлению - BNS)", - сообщил BNS замдиректора Ветеринарной службы Видмантас Паулаускас.

Он заверил, что не может назвать размер убытков, которые понесет компания, однако они будут огромны.

По его словам, комплекс ранее пострадал от классической свиной чумы, поэтому там уже были применены требования биозащиты. В. Паулаускас полагает, что на сей раз болезнь попала на ферму из-за человеческой ошибки.

Вирус обнаружен на одной из четырех ферм комплекса Berzu kompleksas. На трех остальных фермах берутся анализы, однако на них нет сообщений о падеже животных.

Berzu kompleksas в 2011 году пострадал от другой болезни - классической чумы свиней. Тогда было уничтожено почти 16 тыс. животных. АЧС в Литве ранее ударил по другой крупной ферме - в 2014 году на комплексе датского капитала Idavang в Игналинском районе из-за болезни было уничтожено 19 тыс. свиней.

Свиная чума в Литве начала распространяться в конце 2013 года, она появилась во время миграции зараженных кабанов из Белоруссии. В 2014 году болезнь распространилась не только в Литве, но и в Латвии, Эстонии и Польше.

BNS
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