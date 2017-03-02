На АЗС в Литве начинают торговлю лекарственными препаратами

Несколько литовских сетей АЗС начинают торговлю лекарственными препаратами. Весной Сейм рассмотрит вопрос о том, чтобы разрешить продажу лекарств не только в аптеках, но и в других местах торговли.

На нескольких заправочных станциях уже сейчас можно приобрести лекарственные средства: лейкопластыри, активированный уголь, леденцы от боли в горле и витамины.

Представители Литовского союза АЗС утверждают, что на бензоколонках можно было бы торговать и отпускаемыми без рецепта лекарствами.

По их мнению, это было бы полезно для клиентов, которые могли бы их приобрести после завершения рабочего времени аптек.

Позволить ли торговать отпускаемыми без рецепта лекарственными препаратами не только в аптеках, но и в других торговых точках, в том числе и на автозаправочных станциях, парламент решит на весенней сессии.

По словам министра здравоохранения, целью подобных поправок к Закону о фармацевтике является снижение концентрации аптечного рынка.

Против этих предложений выступают некоторые фармацевты. Они утверждают, что увеличится число случаев отравления лекарственными средствами, потому что правильно информировать об их использовании могут только квалифицированые фармацевты.