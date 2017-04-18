МВФ: в Балтии наиболее активно будет расти экономика Латвии

 (10)
BNS
вторник, 18 апреля 2017 г. 18:42
Литовская экономика будет расти в этом году интенсивней, чем в 2016-ом, однако уступит по темпам роста латвийскому ВВП, утверждает Международный валютный фонд (МВФ). Наиболее медленный рост экономики ожидается в Эстонии.
Ryga
© Postcardfrom

Литовский ВВП, увеличившийся в прошлом году на 2,3%, в этом году вырастет на 2,8%, а в 2018 - на 3,1%. Латвии прогнозируется рост соответственно на 3%, 3,3%, а Эстонии - на 2,5% и 2,8%, говорится в новейших прогнозах МВФ, опубликованных во вторник.

Рост экономики в зоне евро, в которую входит и Литва, в этом году должен составить 1,7%, в 2018 году - 1,6%.

Средняя годовая инфляция в Литве в этом году должна составить 2,8%, а в следующем - 2%, в Латвии - соответственно 2,8% и 2,5%, в Эстонии - 3,2% и 2,5%.

По прогнозам МВФ, уровень безработицы в Литве составит в этом году 7,4%, а в следующем - 7,2%. В Латвии в 2017 году уровень безработицы достигнет 9,4%, а в следующем - 9,2%, в Эстонии - соответственно 8,3% и 8,9%.

Дефицит текущего счета Литвы в этом году должен составить 1,6% от ВВП, а в следующем - 1,5%.

BNS
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Бизнес

МВФ: в Балтии наиболее активно будет расти экономика Латвии (10)

Ryga
Литовская экономика будет расти в этом году интенсивней, чем в 2016-ом, однако уступит по темпам роста латвийскому ВВП, утверждает Международный валютный фонд (МВФ). Наиболее медленный рост экономики ожидается в Эстонии.

Предприниматели Вильнюсского аэропорта в растерянности (6)

Предприниматели Вильнюсского аэропорта в растерянности
Закрытие Вильнюсского аэропорта на реконструкцию (с 14 июля до 18 августа) создаст неудобства не только для путешественников, но и для представителей малого бизнеса, работающих в аэропорту. Они практически единогласно говорят, что отдых в разгар лета - невиданная роскошь, которая принесет немалый убыток.

Пассажиропоток в аэропортах Литвы в этом году вырос на 16% (4)

Palangos oro uostas
Пассажиропоток трех международных аэропортов Литвы в первом квартале 2017 года составил 1,063 млн. пассажиров - на 16% больше, чем за тот же период прошлого года.

Вне конкуренции: спортсмены будут жить в гостинице Бразаускене (18)

Вне конкуренции: спортсмены будут жить в гостинице Бразаускене
Летом в Вильнюсе состоится финал Кубка мира по современному пятиборью, участники состязаний будут жить в гостинице Crowne Plaza Vilnius, рядом с парком Вингис. Гостиница, принадлежащая вдове президента А.-М.Бразаускаса Кристине Бразаускене, единственная участвовала в объявленном конкурсе. Возможно, причина тому - специфические требования к месту.

Сыр без дырок, кола без сахара. Словаки обнаружили, что продукты в Восточной Европе хуже по качеству (30)

Coca cola
Одинаковые продукты, которые продаются в магазинах в странах Восточной и Западной Европы, значительно различаются по качеству. Такой вывод содержится в исследовании, которое было проведено по заказу правительства Словакии.
Facebook друзья
Rambler's Top100