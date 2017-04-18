МВФ: в Балтии наиболее активно будет расти экономика Латвии

Литовская экономика будет расти в этом году интенсивней, чем в 2016-ом, однако уступит по темпам роста латвийскому ВВП, утверждает Международный валютный фонд (МВФ). Наиболее медленный рост экономики ожидается в Эстонии.

Литовский ВВП, увеличившийся в прошлом году на 2,3%, в этом году вырастет на 2,8%, а в 2018 - на 3,1%. Латвии прогнозируется рост соответственно на 3%, 3,3%, а Эстонии - на 2,5% и 2,8%, говорится в новейших прогнозах МВФ, опубликованных во вторник.

Рост экономики в зоне евро, в которую входит и Литва, в этом году должен составить 1,7%, в 2018 году - 1,6%.

Средняя годовая инфляция в Литве в этом году должна составить 2,8%, а в следующем - 2%, в Латвии - соответственно 2,8% и 2,5%, в Эстонии - 3,2% и 2,5%.

По прогнозам МВФ, уровень безработицы в Литве составит в этом году 7,4%, а в следующем - 7,2%. В Латвии в 2017 году уровень безработицы достигнет 9,4%, а в следующем - 9,2%, в Эстонии - соответственно 8,3% и 8,9%.

Дефицит текущего счета Литвы в этом году должен составить 1,6% от ВВП, а в следующем - 1,5%.