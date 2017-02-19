Монголия договорилась с МВФ о кредите в 5,5 млрд долларов

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bbcrussian.com
воскресенье, 19 февраля 2017 г. 14:42
Монголия заключила соглашение с Международный валютным фондом (МВФ) и другими кредиторами о предоставлении ей пакета финансовой помощи в размере 5,5 млрд долларов.
Tarptautinis valiutos fondas
© Reuters/Scanpix

Экономика страны быстро росла в 2011-2013 годы благодаря притоку иностранных инвесторов, вкладывавших огромные средства в разработку минеральных ресурсов.

Однако в 2016 году в стране разразился экономический кризис в связи с ростом дефицита бюджета и падением экспортных доходов.

Монголии угрожал дефолт в связи с ее неспособностью выплатить в марте 580 млн долларов в счет погашения суверенного долга.

Пакет финансовой стабилизации, который согласились предоставить стране Всемирный банк, Азиатский банк развития и двусторонние партнеры, в том числе Япония и Южная Корея, предоставит Улан-Батору около 3 млрд долларов на обслуживание суверенного долга.

Помимо этого Народный банк Китая готов расширить возможности заимствования Монголией новых средств в объеме 2,19 млрд долларов, а МВФ предложит стране займы на срок до трех лет в объеме 440 млн долларов.

"Финансовая консолидация имеет для нас первоочередное значение, поскольку неосторожная финансовая политика в прошлом стала основным источником нынешних экономических затруднений и высокой задолженность Монголии", — заявил Коши Матаи, глава группы советников МВФ, которые вели переговоры по соглашению.

Монголия обязалась провести ряд мер по сокращению бюджетного дефицита, однако расходов на социальные нужды, по словам властей, это не коснется.

В прошлом году рост ВВП в Монголии составил 1 процент, что стало самым низким показателем за семь лет. Введение мер финансовой и бюджетной дисциплины, предусмотренных нынешним соглашением, по словам экспертов, может привести к рецессии.

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