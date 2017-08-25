Костёл Вознесения Господня (миссионеров) станет центром для проведения концертов и конференций, а бывший монастырь – гостиницей. Ансамбль вернут к жизни усилиями Вильнюсского епископата, сообщает lrt.lt.
© DELFI / Kiril Čachovskij

"Церкви когда-то национализированные здания вернули в плачевном состоянии, поэтому нужны огромные инвестиции для того, чтобы сделать их украшением города, а не его зияющей раной", – сказал представитель Вильнюсского епископата Миколас Юозапавичюс.

По его словам, было решено вернуть эти помещения к жизни, оборудовав в бывшем монастыре гостиницу, а храме – помещения для проведения конференций, концертов, культурных мероприятий.

Таким образом эти уникальные пространства будут открыты для вильнюсцев и гостей города.

"После осуществления этого проекта возродится один из наиболее значимых силуэтов города. В гостинице в здании монастыря смогут останавливаться не только пилигримы со всего мира, но так же туристы и предприниматели.

Там будут проходить душеспасительные и культурные мероприятия. Приведут в порядок участок, восстановят и дополнят старую систему переходов и подъездов", – сказано в сообщении.

После восстановления ансамбль миссионеров - шедевр архитектуры эпохи барокко - пополнит список посещаемых туристами объектов.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Рассылка новостей

Бизнес

Число свободных рабочих мест за год выросло на 18% (1)

В Литве на конец первого полугодия насчитывалось 19,8...

Брекзит: европейцы массово уезжают из Великобритании (2)

Количество граждан стран ЕС, покинувших...

BBC Russian: у Литвы и Латвии нет согласия по Островецкой АЭС (13)

Латвия и Литва поссорились из-за Беларуси . Латвии...

Монастырь миссионеров станет гостиницей

Костёл Вознесения Господня (миссионеров) станет...

"Содра" проследила за ростом зарплат: кому повезло больше всего? (7)

Во втором квартале 2017 года, по сравнению с тем же...

TOP новостей

Карбаускиc не поддерживает идею присвоить Ландсбергису статус президента (17)

Глава крупнейшей правящей фракции Литовского союза...

Планы, связанные со сносом туалетов на палангском пляже, обжаловали в суде (10)

В начале августа новые палангские пляжные туалеты...

Что надо знать, чтобы перестать верить популистам (30)

Лето подходит к концу, приближается день, когда...

Российская активистка: даже если Путин уйдет, система и люди останутся те же (112)

"Российская реальность, пока ты там живешь, тебя не...

BBC Russian: у Литвы и Латвии нет согласия по Островецкой АЭС (13)

Латвия и Литва поссорились из-за Беларуси . Латвии...