Монастырь миссионеров станет гостиницей

"Церкви когда-то национализированные здания вернули в плачевном состоянии, поэтому нужны огромные инвестиции для того, чтобы сделать их украшением города, а не его зияющей раной", – сказал представитель Вильнюсского епископата Миколас Юозапавичюс.

По его словам, было решено вернуть эти помещения к жизни, оборудовав в бывшем монастыре гостиницу, а храме – помещения для проведения конференций, концертов, культурных мероприятий.

Таким образом эти уникальные пространства будут открыты для вильнюсцев и гостей города.

"После осуществления этого проекта возродится один из наиболее значимых силуэтов города. В гостинице в здании монастыря смогут останавливаться не только пилигримы со всего мира, но так же туристы и предприниматели.

Там будут проходить душеспасительные и культурные мероприятия. Приведут в порядок участок, восстановят и дополнят старую систему переходов и подъездов", – сказано в сообщении.

После восстановления ансамбль миссионеров - шедевр архитектуры эпохи барокко - пополнит список посещаемых туристами объектов.