Мобильный DELFI летом бьет рекорды посещаемости

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ru.DELFI.lt
вторник, 8 августа 2017 г. 15:29
Это лето жители Литвы проводят вместе с мобильной версией DELFI. В июне при помощи смартфонов DELFI читало самое большое в истории число пользователей, а в июле оно увеличилось еще больше.
Mobilioji Delfi versija
© DELFI / Kiril Čachovskij

Международная компания Gemius Baltic провела исследование, которое показало, что в июне 2017 г. DELFI при помощи смартфонов читали 659 000 реальных пользователей: это рекордное количество. По данным проекта Gemius Baltic OPA (online publishers audit), в июле число читателей мобильной версии увеличилось до 834 000.

Мобильную версию портала 15min.lt в июле читали больше 636 000, lrytas.lt - свыше 455 000, tv3.lt - почти 448 000 реальных пользователей.

Мобильный DELFI этим летом не только бьет свой собственный рекорд, но и увеличивает отрыв от других информационных порталов. По данным OPA, если в июне эта разница с 15min составляла 21%, в июле она увеличилась до 31%. Еще больше наблюдается отрыв от других порталов: отрыв мобильного DELFI от lrytas.lt в июле составил 83%, от tv3.lt - 42%.

"Мировые тенденции показывают, что люди все чаще пользуются смартфонами. С учетом этого, мы постоянно совершенствуем мобильную версию DELFI, стараемся улучшать опыт наших читателей и радуемся, что они это ценят. рекордные цифры читаемости показывают, что даже летом, во время отпуска, наши читатели не забывают о DELFI, ищут актуальную информацию в смартфонах", - сказал директор DELFI Витаутас Бенокрайтис.

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