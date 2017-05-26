Мобильное приложение поможет литовцам за границей

МИД Литвы на следующей неделе представит новую мобильную программу для путешествующих за рубеж "Путешествуй безопаснее", после установки которой у себя пользователи смогут читать актуальную консульскую информацию, рекомендации относительно поездок в определенные государства и пользоваться другими функциями.

Как сообщил МИД, программа создана с целью расширения доступа к консульской информации, особенно во время путешествий там, где нет Интернета или в случае несчастья.

Литовские диппредставительства за рубежом и МИД получают много звонков по вопросам консульской помощи и информации - когда же вся необходимая информация будет под рукой, можно будет частично избежать проблем, возникающих у граждан Литвы во время зарубежных поездок.

Программу в понедельник представит министр иностранных дел Линас Линкявичюс и создавшие ее специалисты.