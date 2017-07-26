Мобильная связь с оговорками: что надо знать об отмене роуминга в ЕС

Теперь, путешествуя по Европе, достаточно купить одну сим-карту, которой можно пользоваться по всему ЕС и даже в ряде других стран. Стоимость звонков, смс-сообщений и мобильного интернета при этом будет такой же, как в той стране, где эта карта была приобретена. Однако есть несколько подводных камней, о которых следует знать, чтобы счет за мобильную связь все же не оказался больше стоимости самого отпуска.

Новые правила действуют во всех 28 странах-членах ЕС и в трех не входящих в него государствах - Норвегии, Лихтенштейне и Исландии - и касаются как предоплаченных сим-карт, позволяющих пополнять баланс, так и карт, привязанных к договору. Опасность кроется в том, что некоторые отменившие роуминг страны соседствуют с теми, где новые правила не действуют. К примеру, если с немецкой сим-картой отправиться в Швейцарию, которая не присоединилась к соглашению, или, путешествуя по югу Франции, поехать на день в Монако, за услуги мобильной связи придется доплачивать.

На воде и на суше - разные правила

Отмена роуминга не действует на море, поэтому, отправляясь в круиз, стоит помнить, что загрузка в Facebook своих фотографий на борту белоснежного лайнера может вылиться в круглую сумму. На теплоходах сотовая связь работает через спутник. При этом телефон автоматически подключается к единственной доступной сети. Просмотр одной страницы в интернете с использованием спутниковой связи может стоить от 20 до 40 евро, выяснили корреспонденты WDR. А если смартфон автоматически загружает сообщения электронной почты или устанавливает обновления, это может стоить от тысячи до двух тысяч евро. То же самое касается паромов и самолетов.

Главное - не злоупотреблять

Во время путешествия в пределах Евросоюза и в странах, примкнувших к соглашению об отмене роуминга, без доплаты можно звонить, отправлять смс-сообщения и пользоваться мобильным интернетом. Однако есть исключения. В некоторых случаях сотовые операторы имеют право взимать с абонентов дополнительную плату - например, чтобы бороться со злоупотреблениями.

Так, жителям стран ЕС запрещено на постоянной основе пользоваться в домашнем регионе приобретенной за рубежом сим-картой с более выгодным тарифом. В таких случаях мобильным операторам по истечению четырех месяцев разрешено вынести абоненту предупреждение и повысить для него стоимость мобильной связи.

Такая политика справедливого использования (fair use) касается и загрузки данных через мобильный интернет. Сотовые операторы могут вводить лимит по объему данных, за которые абонент платит по домашнему тарифу, и взимать дополнительную плату при превышении этой границы.

Это правило действует, даже если домашний тариф абонента не предусматривает ограничений по объему данных. Так что если в отпуске скачивать фильмы через мобильный интернет или в поисках достопримечательностей постоянно пользоваться навигационным сервисом Google Maps, счет за мобильную связь может быстро вырасти. Проблемы могут возникнуть и у обладателей предоплаченных сим-карт, не предусматривающих лимиты по использованию данных или количеству звонков.

Моя страна - мои правила

Дополнительными расходами в путешествии могут быть чреваты даже разговоры с абонентами своей же телефонной сети. У многих операторов такие звонки в домашнем регионе - бесплатные. Однако в поездке за них может взиматься отдельная плата.

Чтобы регулировать дополнительные расходы абонентов, в ЕС были введены лимиты на внутриотраслевые тарифы, по которым операторы связи предоставляют друг другу услуги. Так, за предоставление услуг мобильного интернета партнерскому оператору компания сотовой связи не может требовать более 7,70 евро за гигабайт. Со временем этот порог будет снижаться: с 1 января 2022 года он должен составлять 2,50 евро за гигабайт. Для телефонных разговоров и сообщений эта верхняя граница составляет 3,2 цента за минуту и 1 цент за смс-сообщение.

Чтобы избежать дополнительных расходов, необходимо также помнить, что, несмотря на отмену роуминга, международные звонки - например, из одной страны ЕС в другую - все же остаются дорогими.