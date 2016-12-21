Mitnija за 12 млн. евро будет расширять базы ВВС Литвы и Латвии

Строительная компания литовского концерна MG Baltic - Mitnija за более чем 12 млн. евро займется расширением баз ВВС Литвы и Латвии.

Компания победила на конкурсе инженерного корпуса армии США по расширению военного аэродрома в Лиелварде и базы ВВС Литвы в Шяуляй, сообщила Mitnija.

В Шяуляй на сумму превышающую 6,7 млн. евро Mitnija спроектирует и оборудует площадку для истребителей и специальные логистические площадки, а в Лиелварде за 5,3 млн. евро спроектирует и оборудует склад запчастей для самолетов, пожарную станцию и площадку для опасных грузов.

Mitnija почти за 8,2 млн. евро уже реконструирует базу в Шяуляй - эти работы заказало агентство публичных закупок НАТО (Support and Procurement Agency, NSPA).

Mitnija сейчас строит два новых офисных здания в комплексе Technopolio Ozas в Вильнюсе, шесть магазинов Lidl, офисное здание для компании Maxima LT в Вильнюсе, предприятие для Eternit Baltic - совокупный портфель ее заказов в октябре превысил 100 млн. евро.