Министр: виза для стартапов будет стимулировать инновации в Литве

В Литве начали действовать визы для стартапов, которые могут получить иностранцы, намеревающиеся учредить в Литве новые занимающиеся сферой технологий предприятия или предприятия важные для развития экономики страны.

"После утверждения правил реально начинают действовать более гибкие миграционные правила для предприятий, создающих высокую добавленную стоимость - не осталось требований к установленному размеру капитала или к обязательному числу трудоустроенных работников (...). Стартапы, желающие содействовать созданию инноваций в нашей стране, смогут начать свою деятельность намного проще", - сказал для пресс-релиза министр экономики Миндаугас Синкявичюс.

Вступившие в этом году в силу поправки к Закону о правовом статусе иностранцев предусматривают, что временный вид на жительство в Литве создающему стартап иностранцу будет выдаваться сроком на один год с предоставлением возможности продлить его еще на один год. Решение о предоставлении визы будет принимать агентство Versli Lietuva.

Впоследствии иностранец сможет обращаться по поводу временного вида на жительство в Литве уже в качестве руководителя или акционера предприятия.

Такую инициативу утвердили у себя на сегодняшний день Голландия, Дания, Франция и Израиль. По данным агентства Versli Lietuva, в середине декабря 2016 года в Литве было зарегистрировано 316 стартапов.