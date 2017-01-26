Министр: виза для стартапов будет стимулировать инновации в Литве

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BNS
четверг, 26 января 2017 г. 18:15
В Литве начали действовать визы для стартапов, которые могут получить иностранцы, намеревающиеся учредить в Литве новые занимающиеся сферой технологий предприятия или предприятия важные для развития экономики страны.
© Shutterstock nuotr.

"После утверждения правил реально начинают действовать более гибкие миграционные правила для предприятий, создающих высокую добавленную стоимость - не осталось требований к установленному размеру капитала или к обязательному числу трудоустроенных работников (...). Стартапы, желающие содействовать созданию инноваций в нашей стране, смогут начать свою деятельность намного проще", - сказал для пресс-релиза министр экономики Миндаугас Синкявичюс.

Вступившие в этом году в силу поправки к Закону о правовом статусе иностранцев предусматривают, что временный вид на жительство в Литве создающему стартап иностранцу будет выдаваться сроком на один год с предоставлением возможности продлить его еще на один год. Решение о предоставлении визы будет принимать агентство Versli Lietuva.

Впоследствии иностранец сможет обращаться по поводу временного вида на жительство в Литве уже в качестве руководителя или акционера предприятия.

Такую инициативу утвердили у себя на сегодняшний день Голландия, Дания, Франция и Израиль. По данным агентства Versli Lietuva, в середине декабря 2016 года в Литве было зарегистрировано 316 стартапов.

BNS
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Министр: виза для стартапов будет стимулировать инновации в Литве (3)

Министр: виза для стартапов будет стимулировать инновации в Литве
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