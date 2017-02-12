Министр: в плане синхронизации сетей с Европой произошел коренной перелом

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BNS
воскресенье, 12 февраля 2017 г. 10:45
Министр энергетики Литвы надеется, что Еврокомиссия (ЕК) поддержит страны Балтии на переговорах с Польшей о синхронизации электросетей с сетями континентальной Европы.
© DELFI / Šarūnas Mažeika

По словам Жигимантаса Вайчюнаса, в этом процессе произошел коренной перелом и теперь можно будет вместе с Польшей принять политическое решение.

"По сути мы говорили о том, как обеспечить максимально быстрое принятие политических решений, когда это исследование (исследование Объединенного центра исследований ЕК на предмет возможностей синхронизации - BNS) будет закончено. И в этои случае Комиссия заверила во всесторонней поддержке стран Балтии при достижении с Польшей договоренности на политическом уровне о выборе сценария", - сказал BNS Ж. Вайчюнас, который в четверг встретился в Брюсселе с заместителем председателя ЕК Марошем Шефчовичем и главой Энергетического директората ЕК Домиником Ристори.

Žigimantas Vaičiūnas
Žigimantas Vaičiūnas
© DELFI / Kiril Čachovskij

По его словам, переговоры с Польшей начнутся, когда Объединенный центр исследований ЕК обнародует окончательное исследование - предварительные выводы показывают, что страны Балтии должны будут синхронизироваться через Польшу. Как сказал Ж. Вайчюнас, в этом процессе произошел коренной перелом и роль Польши будет намного активнее.

"Участие Польши в дискуссиях и принятии решений будет намного интенсивнее, чем раньше. Это такой принципиальный перелом, и мы говорили о том, что у нас достаточно подсчетов, достаточно технических деталей, чтобы принять политическое решение", - сказал министр энергетики.

Он уверял, что не может сказать, когда будет достигнуто политическое соглашение, но речь идет о периоде нескольких месяцев, а не полугода. По его словам, если соглашение захотят сделать более подробным, с перечислением конкретных деталей проекта, то переговоры с Польшей могут занять больше времени, а текст более общего характера можно будет согласовать быстрее.

Балтийские страны договорились протянуть до 2026 года дополнительные линии электропередачи и установить преобразователи тока, чтобы их энергосистема действовала в синхронном режиме с Европой, и отключиться от российского электрокольца БРЭЛЛ.

После обнародования исследования Объединенного центра исследований ЕК страны Балтии и Польша должны будут достичь политического соглашения, потом Европейская сеть системных операторов передачи электроэнергии ENTSO-E предоставит технические условия подключения. Кроме того, три страны вместе с ЕК должны будут начать переговоры с Россией и Белоруссией об отключении от БРЭЛЛ.

BNS
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