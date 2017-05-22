Министр транспорта: мы хотим показать китайцам путь через Литву

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BNS
понедельник, 22 мая 2017 г. 19:21
Литва активно интересуется возможностью привлечения как можно большего количества транспортируемых в Европу грузов из Китая, между тем финансовых инвестиций второй по величине экономики в мире, которые могли бы быть использованы для инфраструктурных проектов, в списке приоритетов нет, говорит литовский министр транспорта и коммуникаций.
Rokas Masiulis
© DELFI / Karolina Pansevič

Рокас Масюлис, который принял участие в состоявшемся в Пекине международном форуме "Один пояс, один путь", говорит, что Литва предлагает Китаю качественную цепь транспорта и логистики с использованием и железнодорожного транспорта, и Клайпедского морского порта.

"Развиваемой Китаем стратегия "Один пояс, один путь" с аллюзией к бывшему "Шелковому пути" хотят привлечь больше внимания к транспортировке преимущественно по суше, нежели морями. Похоже, что это направление в Китае развивается очень серьезно, с ним связываются надежды не только на более скорое и удобное передвижение товаров, но и на развитие китайской экономики и более тесное сотрудничество с другими странами", - сказал Р. Масюлис BNS.

Однако, по его словам, обещание Китая выделить дополнительно 124 млрд. долларов на эту программу для Литвы не слишком актуально.

"Для Африки и, возможно, для некоторых стран Восточной Европы, у которых нет финансовых возможностей недорого получить займы на международных рынках, предлагаемое Китаем финансирование - вполне реальный выход. У Литвы нет проблем с заимствованием на международных рынках, поэтому у нас нет прямого интереса к привлечению китайского капитала в инфраструктуру. Наш интерес - консолидировать потоки китайских товаров в Литве, предоставляя китайцам услуги перераспределения, группирования, перегрузки грузов", - подчеркнул министр.

По его словам, планы развития инфраструктуры Литвы, будь то интермодальные терминалы в Шяштокай и Палямонасе или Клайпедский морской порт, связаны прежде всего с удовлетворением потребностей самой Литвы.

"Однако тем самым мы показываем и китайцам, что если они видят путь в Европу через Польшу, они могли бы обратить внимание и на путь через Литву(...). Из портов наши самые серьезные конкуренты - Рига, Гданьск и Таллин. Если китайские грузы дойдут до нас, то, вполне вероятно, что все получат их понемногу, хотя основная консолидация, по всей видимости, будет в одном из портов", - объяснил Р. Масюлис.

По его словам, Литва также хотела бы убедиться, что это будет новый поток товаров, а не перераспределение уже имеющегося потока. Развитие Клайпедского порта также должно быть естественным, не посредством перераспределения нынешнего потенциала, а через приведение новых грузов. Как сказал министр, также идет поиск возможностей транспортировать грузы и в противоположном направлении, в Китай, обсуждается возможность открытия прямого авиарейса между китайским городом Шэньчжень и Литвой.

BNS
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Бизнес

Министр транспорта: мы хотим показать китайцам путь через Литву (25)

Rokas Masiulis
Литва активно интересуется возможностью привлечения как можно большего количества транспортируемых в Европу грузов из Китая, между тем финансовых инвестиций второй по величине экономики в мире, которые могли бы быть использованы для инфраструктурных проектов, в списке приоритетов нет, говорит литовский министр транспорта и коммуникаций.

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