Министр транспорта Литвы: Клайпедский порт должен быть первым

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BNS
вторник, 17 января 2017 г. 19:20
Клайпедский порт, который в прошлом году показал рекордно большие результаты погрузок и лидирует среди портов Балтийских стран, должен развиваться и сохранить лидерские позиции, говорит министр транспорта и коммуникаций Литвы Рокас Масюлис.
Rokas Masiulis
© DELFI (K. Pansevič nuotr.)

"Порт является лидером в нашем регионе, что очень приятно. Думаю, мы должны таким лидером и остаться. (...) Это наш единственный порт, который мы должны развивать, если хотим быть хорошо и быстро развивающимся государством. Мы должны найти ту золотую середину, чтобы амбиции, какие-то личные помехи этому не мешали", - сказал Р. Масюлис во вторник журналистам в Клайпедском порту.

Он выразил мнение, что порту удастся договориться о планах развития с городскими властями. По его словам, пока не принято решение по конкретным планам развития, однако развитие должно происходить.

"Такие инфраструктурные объекты, как порт, не могут спать. (...) Я - за развитие порта, каков его лучший вариант, мы пока не обсуждали. (...) Движение в порту точно должно быть, мы не можем ждать, потому что другие нас опередят, а мы должны быть лидерами", - сказал Р. Масюлис.

Клайпедский порт в прошлом году отгрузил более 40 млн. тонн грузов - рекордной большой результат за всю историю порта. Порт подготовил общий план и отчет о стратегической оценке последствий, в которых намечается развитие порта и оборудование внешнего порта.

BNS
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Министр транспорта Литвы: Клайпедский порт должен быть первым (3)

Rokas Masiulis
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