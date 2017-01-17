Министр: новому Кабмину Литвы нужно углубиться в проект Rail Baltica

BNS
вторник, 17 января 2017 г. 19:45
До подписания межгосударственного договора по проекту европейской железнодорожной колеи Rail Baltica новое литовское правительство, прежде всего, хочет углубиться в проект, заявил министр коммуникаций и транспорта Литвы Рокас Масюлис.
Rail Baltica
© rail-baltica.lt nuotr.

"Правительства Латвии и Эстонии работают несколько дольше нашего кабинета, поэтому нормально, что нам требуется время, чтобы углубиться в проект", - сказал BNS Р.Масюлис.

Он не прогнозировал, успеют ли члены правительства ознакомиться с проектом Rail Baltica и деталями нового соглашения до визита премьера в Таллин, который намечен на 31 января. По мнению Р. Масюлиса, совершенно реально заключить соглашение к весне, поскольку Литва постарается как можно быстрее изучить его детали.

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"Я думаю, что совершенно реально, и мы за этот месяц приложим усилия, чтобы изучить", - сказал Р. Масюлис.

Как сообщалось ранее, премьеры трех Балтийских стран 31 января в Таллине намерены подписать соглашение о графике реализации Rail Baltica, о технических параметрах колеи и прочем. Однако, премьер Саулюс Сквярнялис не уверен в том, что подпишет договор, поскольку не успел в него углубиться.

В ноябре прошлого года председатель правления совместного предприятия Балтийских стран RB Rail Байба Рубеса заявила, что Литва, Латвия и Эстония должны подписать соглашение в течение полугода, в таком случае было бы проще доказать Еврокомиссии, что проект продвигается вперед. Это помогло бы получить финансирование проекта после 2020 года.

BNS
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Министр: новому Кабмину Литвы нужно углубиться в проект Rail Baltica

Rail Baltica
До подписания межгосударственного договора по проекту европейской железнодорожной колеи Rail Baltica новое литовское правительство, прежде всего, хочет углубиться в проект, заявил министр коммуникаций и транспорта Литвы Рокас Масюлис.

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