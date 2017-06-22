Министр: необходимо урегулировать работу таксистов в Вильнюсском аэропорту

"Мы дискутировали, что необходимо урегулировать [работу] автомобилей такси, чтобы они были более чистыми, а таксисты - более честными и аккуратными. С этой целью мы принимаем предложение города, что, возможно, следовало бы установить фиксированный тариф из аэропорта", - заявил в четверг на пресс-конференции министр Рокас Масюлис.
Такое решение, по его словам, увеличит прозрачность работы таксистов. Министерство намерено направить соответствующий запрос в Совет по конкуренции, дабы узнать, возможно ли такое установить законом.
Сейчас пассажиры, особенно прибывающие в аэропорт иностранцы, часто страдают, когда, не зная расценок на услуги такси, много переплачивают.
Р.Масюлис в четверг встречался с мэром Ремигиюсом Шимашюсом и руководителем госпредприятия Lietuvos oro uostai (Аэропорты Литвы) Гядиминасом Алмантасом.
Мэр полагает, что регулирование цен положит конец злоупотреблениям таксистов.