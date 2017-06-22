Министр: необходимо урегулировать работу таксистов в Вильнюсском аэропорту

 (1)
BNS
четверг, 22 июня 2017 г. 16:24
Министр сообщения Литвы и мэр Вильнюса говорят, что цены на такси, работающие в Вильнюсском аэропорту, следует урегулировать. Обсуждается, что поездка до центра города могла бы стоить 8-9 евро. Эту услугу планируется согласовать до октября, когда в аэропорту будет оборудован новый транспортный узел и по нему начнут ездить новые автобусы.
Taksi
© DELFI (A.Didžgalvio nuotr.)

"Мы дискутировали, что необходимо урегулировать [работу] автомобилей такси, чтобы они были более чистыми, а таксисты - более честными и аккуратными. С этой целью мы принимаем предложение города, что, возможно, следовало бы установить фиксированный тариф из аэропорта", - заявил в четверг на пресс-конференции министр Рокас Масюлис.

Такое решение, по его словам, увеличит прозрачность работы таксистов. Министерство намерено направить соответствующий запрос в Совет по конкуренции, дабы узнать, возможно ли такое установить законом.

Сейчас пассажиры, особенно прибывающие в аэропорт иностранцы, часто страдают, когда, не зная расценок на услуги такси, много переплачивают.

Р.Масюлис в четверг встречался с мэром Ремигиюсом Шимашюсом и руководителем госпредприятия Lietuvos oro uostai (Аэропорты Литвы) Гядиминасом Алмантасом.

Мэр полагает, что регулирование цен положит конец злоупотреблениям таксистов.

BNS
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Бизнес

Министр: необходимо урегулировать работу таксистов в Вильнюсском аэропорту (1)

Taksi
Министр сообщения Литвы и мэр Вильнюса говорят, что цены на такси, работающие в Вильнюсском аэропорту, следует урегулировать. Обсуждается, что поездка до центра города могла бы стоить 8-9 евро. Эту услугу планируется согласовать до октября, когда в аэропорту будет оборудован новый транспортный узел и по нему начнут ездить новые автобусы.

В парламенте – новое предложение по вопросу безналичного расчета (2)

106 tūkst. eurų
Правительство Литвы предлагает с 2018 года ограничить наличный расчет 3000 евро, член Движения либералов предлагает увеличить эту сумму до 10 000 евро.

В Литве появилась первая земляника - цены кусаются (6)

В Литве появилась первая земляника - цены кусаются
В Литве появилась первая земляника. Правда, люди, собирающие ягоды, говорят, что пока земляники немного, поэтому и цены не низкие.

Количество активной на рынке недвижимости молодежи снижается (11)

Perkūnkiemis
Через несколько лет в Литве сильно сократится число самых активных покупателей - жителей в возрасте 25–34 лет, поэтому как в столице, так и во всей Литве снизится спрос на жилье. Как это скажется на цене и смогут ли приспособиться строители.

Министр энергетики: Эстония и Литва пока не договорились о способе синхронизации (17)

Žygimantas Vaičiūnas
Эстонии и Литве пока не удалось договориться о способе синхронизации электросетей Балтийских стран с сетями Европы.
Facebook друзья
Rambler's Top100