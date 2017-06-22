Министр: необходимо урегулировать работу таксистов в Вильнюсском аэропорту

Министр сообщения Литвы и мэр Вильнюса говорят, что цены на такси, работающие в Вильнюсском аэропорту, следует урегулировать. Обсуждается, что поездка до центра города могла бы стоить 8-9 евро. Эту услугу планируется согласовать до октября, когда в аэропорту будет оборудован новый транспортный узел и по нему начнут ездить новые автобусы.

"Мы дискутировали, что необходимо урегулировать [работу] автомобилей такси, чтобы они были более чистыми, а таксисты - более честными и аккуратными. С этой целью мы принимаем предложение города, что, возможно, следовало бы установить фиксированный тариф из аэропорта", - заявил в четверг на пресс-конференции министр Рокас Масюлис.

Такое решение, по его словам, увеличит прозрачность работы таксистов. Министерство намерено направить соответствующий запрос в Совет по конкуренции, дабы узнать, возможно ли такое установить законом.

Сейчас пассажиры, особенно прибывающие в аэропорт иностранцы, часто страдают, когда, не зная расценок на услуги такси, много переплачивают.

Р.Масюлис в четверг встречался с мэром Ремигиюсом Шимашюсом и руководителем госпредприятия Lietuvos oro uostai (Аэропорты Литвы) Гядиминасом Алмантасом.

Мэр полагает, что регулирование цен положит конец злоупотреблениям таксистов.