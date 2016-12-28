Министр надеется, что сжиженный природный газ из США в Литву придёт в следующем году

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BNS
среда, 28 декабря 2016 г. 17:23
Новый министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас, как и два его предшественника, надеется, что сжиженный природный газ (СПГ) из США, наконец-то, придёт в Литву.
Žygimantas Vaičiūnas
© DELFI (K.Pansevič nuotr.)

Ж.Вайчюнас надеется, что первая партия в Литву прибудет в 2017 г. в рамках реализации подписанного в сентябре договора с американской газовой компанией на поставки СПГ. Однако представители компании-импортёра говорят, что только перед самым получением груза в Клайпеде станет известно, откуда транспортируется газ.

"Ожидания действительно очень большие и первые шаги - газ из Америки в Европу уже плывёт. Уже даже подписаны конкретные контракты, ещё в сентябре был подписан и договор о поставках природного газа в Литву. Так что уже в 2017 г. будем иметь партию сжиженного природного газа из Америки", - в среду заявил в интервью порталу 15min.lt Ж.Вайчюнас.

Компания Lietuvos dujų tiekimas в сентябре подписала контракт с американской Koch Supply & Trading на покупку 2 млн мегаватт-часов газа (около 300 тыс. кубов СПГ или 2 судна-газовоза). При этом было заявлено, что неясно, откуда будет поступать газ - из США или других государств.

Руководитель энергетического концерна Lietuvos energija Далюс Мисюнас BNS сказал, что пока груз не прибудет в Клайпедский порт, не будет известно, откуда он прибыл.

"Мы не знаем и не будем знать, пока Koch не пришлёт груз, поскольку они занимаются глобальной торговлей", - отметил BNS Мисюнас.

По словам министра, нынешний год был переломным, так как газа больше транспортировалось через Клайпедский СПГ-терминал, нежели по газопроводу из России: "Факт, что в этом году у нас было больше СПГ, чем из трубы, свидетельствует, что в конкурентной борьбе терминал одерживает верх".

Литва ожидала, что в Клайпеду первая партия прибудет с нового терминала Sabine Pass американского концерна Cheniere Energy, но выяснилось, что химический состав газа не отвечает требованиям Литвы.

Экс-министр энергетики Рокас Масюлис в прошлом году хотел, чтобы Литва стала первым государством, получившим СПГ из США, а президент Даля Грибаускайте также выразила такую надежду.

BNS
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