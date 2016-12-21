Министр: Литве придется улучшать репутацию в проекте Rail Baltica

 (14)
BNS
среда, 21 декабря 2016 г. 17:40
В процессе реализации совместного железнодорожного проекта трех стран Балтии Rail Baltica репутация Литвы из-за ее неспособности договариваться подорвана, считает новый министр транспорта и коммуникаций.
Rokas Masiulis
© DELFI (K. Pansevič nuotr.)

Поэтому, по словам Рокаса Масюлиса, Литве прежде всего следует улучшить свой имидж и доказать, что она не тормозит работы.

"Первое, что нужно исправить - это репутация Литвы. Возможно, отчасти и справедливо, но я убежден, что отчасти и несправедливо Литву обвиняли в том, что она тормозит Rail Baltica. Мы внутри не вполне договаривались - министерство конфликтовало с железными дорогами, железные дороги были закрыты, как крепость, и мы в Литве не выполняли свою домашнюю работу, чтобы выглядеть солидно внешне. Этим воспользовались другие страны, и в проблемах проекта обвинили Литву", - сказал Р. Масюлис в интервью BNS.

Он сказал, что будет просить сотрудников Литовских железных дорог (Lietuvos gelezinkeliai) и министерства восстановить репутацию страны и доказать, что страна участвует в проекте подобающим образом.

"Один момент, о чем я буду просить сотрудников Lietuvos gelezinkeliai и министерства - чтобы репутация Литвы была восстановлена, чтобы мы не оставили шансов снова обвинить нас в чем-то и чтобы мы были именно теми, кто займет лидирующие позиции, чтобы на нас могли равняться", - отметил Р. Масюлис.

Разногласия Литвы, Латвии и Эстонии по поводу Rail Baltica начались, когда шло согласование колеи на участке от Каунаса до границы с Латвией. Литва добивалась, чтобы проект включил в себя и ветку от Каунаса до Вильнюса, и в результате вызвавшего большие дискуссии спора достигла своей цели. Потом были разногласия относительно учреждения совместного предприятия RB Rail - Литва поначалу возражала вообще против создания такого СП, но впоследствии согласилась, однако потребовала, чтобы налог на добавленную стоимость (НДС) за выполненные работы оставался в Литве, а не в Латвии.

Договориться относительно НДС и модели конкурсных закупок государствам удалось на год позже, чем ожидалось - в сентябре этого года. Однако и потом возникли споры - компания Lietuvos gelezinkeliai не хотела подписывать договор. Бывший глава Литовских железных дорог Стасис Дайлидка тогда уверял, что договор невыгоден компании, и он не был своевременно подписан. Когда Еврокомиссия пригрозила, что Литва может лишиться финансирования проекта Rail Baltica из Евросоюза, договор был подписан.

У Литвы был открытый конфликт и с главой правления предприятия RB Rail Байбой Рубесой. С. Дайлидка в мае назвал RB Rail препятствием для совместного проекта, а главу правления обвинил в том, что она не работает на благо трех государств.

BNS
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Бизнес

Суд: "Газпром" обязан заплатить Литве штраф в 36 млн. евро (7)

Суд: Газпром обязан заплатить Литве штраф в 36 млн. евро
Российский газовый концерн "Газпром" обязан заплатить Литве 35,651 млн. евро штрафа.

Литовские туристы стали больше тратить за рубежом (12)

Литовские туристы стали больше тратить за рубежом
Литовские туристы за рубежом потратили за три квартала 686,2 млн. евро - на 9,6% больше, чем в январе - сентябре 2015 года.

"Северный поток-2" становится серьезным испытанием для Евросоюза интервью (51)

Северный поток-2 становится серьезным испытанием для Евросоюза
ЕС придется заплатить за российский газопроводный проект высокую политическую цену независимо от того, будет ли он реализован или заблокирован, утверждает эксперт института SWP.

С ростом акциза в Литве подорожают алкогольные напитки (28)

С ростом акциза в Литве подорожают алкогольные напитки
С марта 2017 года акциз на крепкий алкоголь в Литве повышается на 23%, на вино - почти на 112%, в результате бутылка некоторых напитков подорожает примерно на один евро.

Евросоюз закроет лазейки для финансирования терроризма (6)

Евросоюз закроет лазейки для финансирования терроризма
Еврокомиссия намерена закрыть лазейки для финансирования терроризма и улучшить обмен данными между странами-членами ЕС в целях усиления охраны внешних границ Евросоюза.
Facebook друзья
Rambler's Top100