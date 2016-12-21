Министр: Литве придется улучшать репутацию в проекте Rail Baltica

Поэтому, по словам Рокаса Масюлиса, Литве прежде всего следует улучшить свой имидж и доказать, что она не тормозит работы.

"Первое, что нужно исправить - это репутация Литвы. Возможно, отчасти и справедливо, но я убежден, что отчасти и несправедливо Литву обвиняли в том, что она тормозит Rail Baltica. Мы внутри не вполне договаривались - министерство конфликтовало с железными дорогами, железные дороги были закрыты, как крепость, и мы в Литве не выполняли свою домашнюю работу, чтобы выглядеть солидно внешне. Этим воспользовались другие страны, и в проблемах проекта обвинили Литву", - сказал Р. Масюлис в интервью BNS.

Он сказал, что будет просить сотрудников Литовских железных дорог (Lietuvos gelezinkeliai) и министерства восстановить репутацию страны и доказать, что страна участвует в проекте подобающим образом.

"Один момент, о чем я буду просить сотрудников Lietuvos gelezinkeliai и министерства - чтобы репутация Литвы была восстановлена, чтобы мы не оставили шансов снова обвинить нас в чем-то и чтобы мы были именно теми, кто займет лидирующие позиции, чтобы на нас могли равняться", - отметил Р. Масюлис.

Разногласия Литвы, Латвии и Эстонии по поводу Rail Baltica начались, когда шло согласование колеи на участке от Каунаса до границы с Латвией. Литва добивалась, чтобы проект включил в себя и ветку от Каунаса до Вильнюса, и в результате вызвавшего большие дискуссии спора достигла своей цели. Потом были разногласия относительно учреждения совместного предприятия RB Rail - Литва поначалу возражала вообще против создания такого СП, но впоследствии согласилась, однако потребовала, чтобы налог на добавленную стоимость (НДС) за выполненные работы оставался в Литве, а не в Латвии.

Договориться относительно НДС и модели конкурсных закупок государствам удалось на год позже, чем ожидалось - в сентябре этого года. Однако и потом возникли споры - компания Lietuvos gelezinkeliai не хотела подписывать договор. Бывший глава Литовских железных дорог Стасис Дайлидка тогда уверял, что договор невыгоден компании, и он не был своевременно подписан. Когда Еврокомиссия пригрозила, что Литва может лишиться финансирования проекта Rail Baltica из Евросоюза, договор был подписан.

У Литвы был открытый конфликт и с главой правления предприятия RB Rail Байбой Рубесой. С. Дайлидка в мае назвал RB Rail препятствием для совместного проекта, а главу правления обвинил в том, что она не работает на благо трех государств.