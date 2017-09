"Мирно разрешенный спор предоставил твердые основания для развития двухстороннего сотрудничества не только в перевозке грузов по железной дороге, но и в других сферах логистики, таких, как аренда вагонов, сопровождение грузов на территории других стран, предоставление дополнительных услуг", - цитируются в пресс-релизе слова Р. Масюлиса, который в среду польской Крынице встретился с вице-президентом правления Orlen Мирославом Кахальским и гендиректором Orlen Lietuva Ирениюшем Фанфарой. В конце июня этого года Lietuvos gelezinkeliai и Orlen Lietuva после длительных переговоров подписали соглашение по тарифам на перевозку грузов по железной дороге. По данным BNS, обе компании нашли компромисс по тарифам поставки нефтепродуктов и взаимным долгам, накопившимся за период с 2014 по 2016 годы. По информации BNS, тариф на перевозки на 2017-2023 годы, который сейчас платит Orlen Lietuva, сейчас несколько выше того, который в одностороннем порядке платила компания с 2014 года, но ниже, чем установленный в предыдущем договоре. Orlen Lietuva - один из важнейших партнеров Lietuvos gelezinkeliai - в прошлом году она перевезла 9,21 млн. тонн нефтепродуктов, или 20% от всех перевезенных на железных дорогах грузов.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.