"Мирно разрешенный спор предоставил твердые основания для развития двухстороннего сотрудничества не только в перевозке грузов по железной дороге, но и в других сферах логистики, таких, как аренда вагонов, сопровождение грузов на территории других стран, предоставление дополнительных услуг", - цитируются в пресс-релизе слова Р. Масюлиса, который в среду польской Крынице встретился с вице-президентом правления Orlen Мирославом Кахальским и гендиректором Orlen Lietuva Ирениюшем Фанфарой.
В конце июня этого года Lietuvos gelezinkeliai и Orlen Lietuva после длительных переговоров подписали соглашение по тарифам на перевозку грузов по железной дороге.
По данным BNS, обе компании нашли компромисс по тарифам поставки нефтепродуктов и взаимным долгам, накопившимся за период с 2014 по 2016 годы. По информации BNS, тариф на перевозки на 2017-2023 годы, который сейчас платит Orlen Lietuva, сейчас несколько выше того, который в одностороннем порядке платила компания с 2014 года, но ниже, чем установленный в предыдущем договоре.
Orlen Lietuva - один из важнейших партнеров Lietuvos gelezinkeliai - в прошлом году она перевезла 9,21 млн. тонн нефтепродуктов, или 20% от всех перевезенных на железных дорогах грузов.
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