Министр: Hyperloop мог бы появиться рядом с линией Rail Baltica

Линия создаваемого американским стартапом Hyperloop One скоростного поезда Hyperloop могла бы появиться рядом с будущей железнодорожной линией европейского стандарта Rail Baltica, заявил литовский министр коммуникаций и транспорта Рокас Масюлис.

Как утверждают создатели транспорта нового поколения, Hyperloop - более быстрая и экологическая технология, чем обычная железная дорога.

"Технология очень интересная, и я считаю ее перспективной. Ее сейчас испытывают и в течение этого года прояснятся результаты теста. Была предложена модель такой новаторской железной дороги, которая, по словам ее создателей, дешевле, может существовать как дополнительная линия Rail Baltica. (...) Мы договорились, что Литва и далее будет интересоваться ходом исследования, тем, действительно ли в регионе может быть железная дорога такого типа, что нужно для реализации этого проекта", - заявил Р. Масюлис в пятницу после встречи с представителями Hyperloop One.

По его словам, пока слишком рано говорить о том, во сколько бы обошлось Литве участие в проекте новаторского транспортного средства.

"Мы говорили о революции в транспортной сфере, поэтому, прежде всего, нужно рассмотреть все возможности, а тогда уже говорить о реализации. (...) Полагаю, что такая линия могла бы соединить Литву с Европой, можно будет путешествовать на Север, до Таллина или Хельсинки", - сказал министр.

Вице-президент Hyperloop One Алан Джеймс, встретившийся с министрами экономики и транспорта Литвы, отметил, что прокладка новой дороги обходится в два раза дешевле, чем обычная линия скоростного поезда.

"Проложить один километр Hyperloop стоит около 20 млн. евро, и это будет система в двух направлениях. Для сравнения, прокладка одного километра для обычного скоростного поезда стоит 40 млн. евро, либо, в крайнем случае, в Великобритании сейчас прокладывается скоростная ветка, стоимость километра которого превышает 150 млн. евро. Таким образом, мы быстрее, лучше, дешевле и "зеленее", - заявил в пятницу А. Джеймс.

По его словам, правительства Литвы и Эстонии договорились о проведении в ближайшее время исследование для оценки возможностей прокладки линии Hyperloop рядом с Rail Baltica. После того как будут выводы исследования, мы обратимся в Еврокомиссию, чтобы получить финансирование под проект.

Футуристическую идею Hyperloop в 2013 году представил американский предприниматель и изобретатель Элон Муск. В этом же году Шервин Пишевар и Броган Бамброган учредили компанию Hyperloop One, которая начала реализовывать идею Э. Муска.