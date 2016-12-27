Министр: финансовое участие ЕК в выкупе судна-газохранилища будет зависеть от Латвии и Эстонии

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BNS
вторник, 27 декабря 2016 г. 18:45
Переговоры Литвы с Еврокомиссией (ЕК) о финансировании выкупа судна-газохранилища терминала сжиженного природного газа (ТСПГ) будут зависеть от Латвии и Эстонии, говорит новый министр энергетики Жигимантас Вайчюнас.
© DELFI (E.Skardžiaus nuotr.)

По его словам, если другие страны Балтии признают ТСПГ в Клайпеде региональным, это позволит получить финансовую помощь, чтобы его выкупить.

"Естественно, что мы могли бы рассчитывать на европейскую помощь, если бы это был региональный терминал на только де-факто, но и де-юре. Многое зависит от того, как перспективы этого терминала будут оценивать Латвия, Эстония, потому что мы говорим о концептуально новом проекте, потому что до 2024 года - аренда, а финансовая помощь при аренде невозможна", - сказал Ж. Вайчюнас в интервью BNS.

По его словам, соглашение о финансовой помощи при выкупе судна связано и с созданием общего рынка газа Балтийских стран.

"Наряду с обсуждением с ЕК мы работаем над вопросом создания регионального рынка газа - рынка Балтийских стран и Финляндии. По этому вопросу на уровне премьеров подписаны конкретные планы действий и целью этого рынка - получить ликвидный рынок газа", - сказал министр энергетики.

По неофициальным данным BNS, от ЕК предполагается получение финансовой помощи на сумму около 100 млн. евро.

Литве ранее не удалось договориться с компанией Hoegh LNG о выкупе судна-газохранилища ранее 2024 года. За аренду судна-хранилища СПГ компания Klaipedos nafta платит в год 68,9 млн. долларов (около 65,95 млн. евро), а за 10 лет сумма составляет 689 млн. долларов (около 659,5 млн. евро).

BNS
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