Министр энергетики: Эстония и Литва пока не договорились о способе синхронизации

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BNS
среда, 21 июня 2017 г. 18:25
Эстонии и Литве пока не удалось договориться о способе синхронизации электросетей Балтийских стран с сетями Европы.
Žygimantas Vaičiūnas
© DELFI / Karolina Pansevič

Меморандум о взаимопонимании, который намечалось подписать в четверг на заседании Совета Европейского Союза, подписан не будет. Теперь это намечается сделать позже в этом году, говорит литовский министр энергетики.

"Прежде всего, наша цель - не меморандум, а реализация проекта (...) На самом деле главная цель, к которой мы стремимся - начать формальную процедуру присоединения, это означает, что мы должны подать заявку о технических условиях. Политический меморандум также ориентирован на эту цель, так что на этой неделе этого быть не должно, это должно быть позже, но по сути работа, которая запланирована, подготовка к самой заявке, она проводится и будет проводиться", - сказал Жигимантас Вайчюнас на пресс-конференции в среду.

По словам министра, подписать меморандум, возможно, удастся "на стыке осени и зимы".

Как сказал Ж. Вайчюнас, не удалось договориться о том, сколько электроэнергетических смычек должно быть протянуто в Польшу. Литва стоит на позиции, что достаточно одной нынешней смычки LitPol Link, между тем Эстония требует, чтобы была проложена вторая смычка, чтобы обеспечить более высокий уровень безопасности.

BNS
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