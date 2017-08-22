Министр энергетики: эффект от более дешёвого газа потребители ощутят в следующем году

"Традиционно цены пересматриваются каждые полгода. С нынешнего июля у нас одни цены, с января будут другие. Какими они будут конкретно, увидим после того как Комиссия по ценам пересмотрит весь портфель поставок газа, и оценит все грузы, а не только этот один. У нас были и более дорогие, и более дешёвые партии, так что необходимо суммировать весь портфель и подсчитать", - сказал во вторник в интервью радиостанции Ziniu radijas министр энергетики.

По утверждению Ж.Вайчюнаса, ведущийся в настоящее время мониторинг мировых тенденций на рынке природного газа позволяет рассчитывать на получение в следующем году газа по более низким ценам.

Однако премьер Саулюс Сквярнялис в интервью Литовскому радио утверждал, что ещё нельзя говорить, будто газ подешевеет.

В понедельник в Клайпеду прибыл первый газовоз с американским сжиженным природным газом (СПГ). Это была первая партия СПГ из Америки в страны Балтии и одна из первых в Восточную Европу.

Руководитель предприятия Lietuvos duju tiekimas Мантас Микалаюнас в понедельник выразил надежду на то, что потребители газа в следующем году ощутят эффект от поступления более дешёвого СПГ.

Поскольку истекает срок на предоставление российским ГАЗПРОМОМ весной 2014 г. скидки на газ, с июля голубое топливо для населения и других бытовых потребителей подорожало на 5-8%.