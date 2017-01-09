Министр: чтобы получить средства на закрытие ИАЭС, понадобятся огромные усилия

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BNS
понедельник, 9 января 2017 г. 17:54
Получить средства на закрытие Игналинской АЭС (ИАЭС) в новой финансовой перспективе Евросоюза (ЕС) возможно, однако для этого понадобятся огромные усилия, считает литовский министр энергетики.
© DELFI (O.Gurevičiaus nuotr.)

По словам Жигимантаса Вайчюнаса, после критического отчета Европейской счетной палаты о закрытии ИАЭС нужно будет много дискутировать с Еврокомиссией, пишет деловая газета Verslo zinios.

Ж. Вайчюнас уверяет, что у Литвы есть правовое основание для получения финансирования, потому что закрытие ИАЭС было условием вступления в ЕС, однако будет много дискуссий о том, в какой форме оно должно быть предоставлено.

"В принципе предложение состоит из двух частей. Первая означает, что должно быть увеличение национальное кофинансирование. Вторая часть, которую удалось составить с другими странами - о том, что если не будет отдельной бюджетной строки на закрытие, то нужно искать другие альтернативные формы помощи из ЕС. По мнению счетной палаты, отдельная бюджетная строка - не самая подходящая форма. Это пространство наших дискуссий с ЕК. Заключение счетной палаты не является обязывающим, но оно важно в политическом и техническом отношении для самой Комиссии", -сказал Ж. Вайчюнас газете.

При вступлении в ЕС Литвы, Болгарии и Словакии одним из условий было закрытие 8-и советских реакторов на трех АЭС. Это стало тяжелым финансовым бременем для государствах, поэтому в 1999 году ЕС согласился финансировать закрытие. До 2020 года общая финансовая помощь ЕС закрытию АЭС составит 3,8 млрд. евро, Литва получит самую большую ее часть.

Программа закрытия ИАЭС финансируется на средства помощи ЕС, Международного фонда помощи закрытию ИАЭС и Фонда ИАЭС, госбюджета и других источников.

BNS
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