Министерство юстиции: российские суды отклонили иск Антонова к Литве

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BNS
вторник, 22 августа 2017 г. 18:40
Российские суды окончательно отклонили жалобу бывшего главного акционера обанкротившегося литовского коммерческого банка Snoras Владимира Антонова по поводу прекращения дела стоимостью 40 млрд. российских рублей (более 0,5 млрд. евро) против Литвы.
Vladimir Antonov
© Reuters/Scanpix

Министерство юстиции сообщает, что получило определение Арбитражного суда Московского округа о том, что жалоба отклонена.

В. Антонов в последней жалобе обжаловал решение российского суда отказать ему в приеме его кассационной жалобы, потому что был пропущен срок обжалования. Российский арбитражный суд отказался принять кассационную жалобу 23 июня. Апелляционную жалобу В. Антонова Девятый арбитражный апелляционный суд Московского округа отклонил 20 апреля.

Иск такой стоимостью к Литве В. Антонов предъявил через Арбитражный суд города Москвы 5 августа 2016 года. Экс-банкир требовал отсудить у Минюста Литвы 20,2 млрд. рублей (283 млн. евро) за причиненный ему имущественный ущерб и 19,9 млрд. рублей (279 млн. евро) – за урон репутации.

28 октября это дело, в котором Литва решила воспользоваться гарантируемым международным правом государственным иммунитетом, было прекращено.

Это определение В. Антонов обжаловал в Арбитражном суде Московского округа, который 30 января оставил в силе решение суда первой инстанции. Вскоре после этого В. Антонов подал апелляцию.

Деятельность банка Snoras была остановлена 16 ноября 2011 года, а дело о банкротстве банка было заведено 7 декабря того же года. Английские суды в позапрошлом году постановили выдать проживавших тогда в Лондоне В. Антонова и другого бывшего акционера Snoras - Раймондаса Баранаускаса Литве, однако они исчезли из Великобритании и сейчас скрываются в России.

BNS
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