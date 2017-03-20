Минфин Литвы ожидает роста инфляции

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BNS
понедельник, 20 марта 2017 г. 17:50
Минфин Литвы почти не меняет прогноза роста ВВП страны на этот год, однако ожидает более интенсивный рост потребительских цен, чем прогнозировалось в сентябре прошлого года.
Ministry of Finance
© DELFI / Šarūnas Mažeika

Прогнозируется, что рост ВВП Литвы вырастет на 2,7%, а в 2018 году - на 2,6%. В сентябре прошлого года аналитики министерства прогнозировали, что экономика Литвы в следующем году будет расти несколько медленнее - увеличится на - 2,5%.

"Для того, чтобы экономика продолжала успешный рост необходимо реализовать структурные реформы. Прежде всего - реформу рынка труда, которая может поощрить более значительный рост ВВП. Мы должны стремиться к повышению эффективности расходов, экономии и накоплению резервов, инвестировать в проекты, стимулирующие экономический рост, создающие долговременные рабочие места и приносящие инвестиционную отдачу. Мы также должны лучше управлять государственным имуществом", - отметил в пресс-релизе министр финансов Литвы Вилюс Шапока.

Минфин отмечает, что согласованный среднегодовой прогноз инфляции в этом году на 3,4%, а в 2018 - на 2,7%. В сентябре прошлого года эти показатели прогнозировались в размере 2,2% и 2,5%.

BNS
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