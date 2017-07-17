Минфин Литвы на внутреннем рынке позаимствовал 7 млн. евро

 (1)
BNS
понедельник, 17 июля 2017 г. 18:10
На состоявшемся в понедельник на Вильнюсской фондовой бирже Nasdaq дополнительном аукционе эмиссии десятигодичных правительственных ценных бумаг (ПЦБ), до выкупа которых осталось 3568 дней, было размещено облигаций на 7 млн. евро, а средняя процентная ставка по ним составила 1,196%.
© Shutterstock

Начало распространения этой эмиссии - 24 апреля, на ее дополнительном аукционе 19 июля было продано облигаций на 10 млн. евро а средняя ставка составила 1,154%. После аукциона в этот понедельник номинальный размер эмиссии достиг 37 млн. евро. Размер купона этой эмиссии 1,1%.

Спрос на аукционе ПЦБ составил 15,35 млн. евро, из них 15,05 млн. евро составили конкурентны предложения.

Эта эмиссия ПЦБ будет выкупаться 26 апреля 2027 года.

BNS
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Бизнес

Минфин Литвы на внутреннем рынке позаимствовал 7 млн. евро (1)

Минфин Литвы на внутреннем рынке позаимствовал 7 млн. евро
На состоявшемся в понедельник на Вильнюсской фондовой бирже Nasdaq дополнительном аукционе эмиссии десятигодичных правительственных ценных бумаг (ПЦБ), до выкупа которых осталось 3568 дней, было размещено облигаций на 7 млн. евро, а средняя процентная ставка по ним составила 1,196%.

Рейд в Паланге: ловили нечестных торговцев (3)

Reidas Palangoje
Летняя погода привлекает на взморье не только отдыхающих, но и различных злоумышленников, которые согласны заплатить штраф в 8 евро нежели позаботиться о разрешении на легальную деятельность.

Впечатления читателя от поездки в Латвию за дешевым алкоголем: о такой компании не думал (19)

Впечатления читателя от поездки в Латвию за дешевым алкоголем: о такой компании не думал
Читатель DELFI в рубрике "Гражданин" (Pilietis) поделся своими впечатлениями от поездки на автобусе Vynoteka в латвийский городок Бауску за дешевым алкоголем.

На свинокомплексе Berzu kompleksas уничтожено почти 10 000 животных (8)

На свинокомплексе Berzu kompleksas уничтожено почти 10 000 животных
На ферме свинокомплекса Berzu kompleksas в Йонавском районе, где подтверждена вспышка африканской чумы свиней (АЧС), уничтожена половина выращиваемых там животных - 9800.

В Вильнюсском аэропорту начались работы по реконструкции полосы (12)

Tako rekonstrukcija
14 июля Вильнюсский аэропорт впустил журналистов и дал им возможность осмотреть работы по реконструкции взлетно-посадочной полосы.
Facebook друзья
Rambler's Top100