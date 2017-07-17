Минфин Литвы на внутреннем рынке позаимствовал 7 млн. евро

Начало распространения этой эмиссии - 24 апреля, на ее дополнительном аукционе 19 июля было продано облигаций на 10 млн. евро а средняя ставка составила 1,154%. После аукциона в этот понедельник номинальный размер эмиссии достиг 37 млн. евро. Размер купона этой эмиссии 1,1%.

Спрос на аукционе ПЦБ составил 15,35 млн. евро, из них 15,05 млн. евро составили конкурентны предложения.

Эта эмиссия ПЦБ будет выкупаться 26 апреля 2027 года.