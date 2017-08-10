Международные компании ждут литовцев

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BNS
четверг, 10 августа 2017 г. 11:39
Привлеченные в первом полугодии этого года проекты зарубежных инвестиций в течение ближайших лет создадут в Литве более 2,5 тыс. новых рабочих мест.
© DELFI / Karolina Pansevič

Порталы поиска работы фиксируют увеличение числа предложений по трудоустройству, пишет газета Lietuvos zinios.

Агентство по развитию зарубежных инвестиций Investuok Lietuvoje за первое полугодие этого года привлекло 18 проектов прямых зарубежных инвестиций, которые в течение трех лет планируют создать около 2530 новых рабочих мест. Хотя в прошлом году за первое полугодие было привлечено на один проект больше (19), число планирующихся рабочих мест в этом году выросло на 37% - в прошлом году этот показатель был 1800 рабочих мест.

"Большим скачком это не назовешь, однако, если давать общую оценку, то международные компании, особенно это касается вновь пришедших или расширяющих деятельность в Литве, в этом году дали в среднем на 7% больше объявлений о трудоустройстве, чем за такой же период прошлого года", - сказала менеджер компании CV-Online LT по маркетингу Рита Каравайтене.

BNS
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