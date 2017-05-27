Место Marks and Spencer заняли новые хозяева

Постепенно проясняется, кто займет место магазина Marks and Spencer, который закрылся 7 мая. Магазин занимал два этажа здания в центре Вильнюса.

Несмотря на то, что уже известно, что вместо бывшего магазина продовольственных товаров обустроится кафе Huracán Coffee, кто откроется вместо отдела одежды, пока держится в тайне.

"У нас нет полномочий от владельца предоставить какую-либо информацию. Мы готовимся выпустить сообщение для прессы. Так что как только будем готовы, распространим", - прокомментировала представитель BPT Real Estate в странах Балтии Гинтаре Жемайте.

Она утверждает, что информация об этом будет объявлена в течение недели. Женщина лишь намекнула, что это не будет магазин одежды.

"Мы говорим о трехэтажном здании в котором Marks and Spencer занимал 2 этажа, на третьем этаже - помещение для офисов. Полтора года назад там открылся офисный комплекс WorkLand. А на первых двух этажах сейчас идет реконструкция, однако процесс сдачи в аренду завершён", - сказала Г. Жемайте.

Тем временем, учредитель и руководитель сети кафе Huracán Coffee Витаутас Кратулис, который арендовал помещение, не скрывал что уже давно искал похожее место, которая могло бы соответствовать концепции большого городского кафе.

"Мы очень давно хотели открыть такое кафе и, как только стало ясно что уходит Marks and Spencer, то фактически уже на той же неделе стояли у дверей", - сказал он.

Впрочем, аренда в престижном месте уже стала для него головной болью.

"Не знаем, как всё пойдёт, пока много вопросов, хотим чтобы кафе было интересным, большим, но пока сложно сказать как всё будет, много неизвестных", - добавил Кратулис.